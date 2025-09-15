"Буревій" завдав ударів дронами на Куп’янському напрямку - знищено безпілотник, мотоцикл, укриття та п’ятьох окупантів. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку військовослужбовці бригади "Буревій" унаслідок точкових ударів FPV-дронів знищили ударний безпілотник "Молнія", ліквідували п’ятьох окупантів, укриття, мотоцикл, а також поранили одного противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бригада оприлюднила кадри бойової роботи у соцмережах. У підрозділі зазначають, що за період з 8 по 14 вересня було знищено 24 окупанти, 72 ворожих укриття та понад 100 безпілотників різних типів.

"Кожна така відсіч - це не лише успіх Сил Оборони, а й крок до звільнення української землі. Наші воїни продовжують нищити ворога, не даючи йому жодної можливості на просування", - зазначають бійці у дописі до відео.

