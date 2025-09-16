Оккупант ради развлечения расстреливает коня в оккупированном украинском селе: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин расстреливает из автомата коня в оккупированном украинском селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик хвастается, что все пули попали в голову животного.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!
" до русских не було ненависті, лише огида.."
Л.Толстой "Хаджи-Мурат"
а тепер всім ухилянта і тим українцям, які сподіваються залишитись під кацапською окупацією:
"Навіть НЕ сподівайтесь !
З вами зроблять те ж саме !"
путін***** стріляв.... якщо думаєте що "москалі нєвіноваті".... тварі
Він буде наступним у списку до баби з гострою косою!
Хай його ось так хробаки з'їдаять!