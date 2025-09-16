РУС
7 422 92

Оккупант ради развлечения расстреливает коня в оккупированном украинском селе: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин расстреливает из автомата коня в оккупированном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик хвастается, что все пули попали в голову животного.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ночной атаки РФ погибло семь коней в конном клубе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20543) животные (941) расстрел (519) лошади (21)
+54
****** мразоти😡😡😡
16.09.2025 09:37 Ответить
+45
немає місця на землі цим підарам
16.09.2025 09:37 Ответить
+42
Біосміття планети Земля
16.09.2025 09:39 Ответить
****** мразоти😡😡😡
16.09.2025 09:37 Ответить
без питань.
" до русских не було ненависті, лише огида.."
Л.Толстой "Хаджи-Мурат"

а тепер всім ухилянта і тим українцям, які сподіваються залишитись під кацапською окупацією:
"Навіть НЕ сподівайтесь !
 З вами зроблять те ж саме !"

.
16.09.2025 09:52 Ответить
а виїхати можна?
показать весь комментарий
вперед ногами виїдеш на Берлін

.
16.09.2025 11:43 Ответить
Він бото-кацап, тому в сторону Саратова, наприклад. 🤢
16.09.2025 11:56 Ответить
Обернись, в тебе ботокацап за спиною стоїть!!!
16.09.2025 12:00 Ответить
Ти кацапка?
16.09.2025 11:58 Ответить
Розстрілюючи кацапського нелюда нормальна людина повинна отримувати задоволення!
показать весь комментарий
16.09.2025 09:37 Ответить
немає місця на землі цим підарам
16.09.2025 09:37 Ответить
Бог не фраер... Мразь... Твое й..бало уж запомнили
16.09.2025 09:38 Ответить
герой сво
16.09.2025 09:38 Ответить
Біосміття планети Земля
16.09.2025 09:39 Ответить
Это не люди! Орки! Существа без души, совести и человечности.. Пока они и им подобные существуют рядом - все живое на планете в опасности.
16.09.2025 09:39 Ответить
Кацапів треба вбити всіх. Включно зі всіма емігрантами по всьому світу.
16.09.2025 09:39 Ответить
А як ви будете визначати, хто кацап, а хто ні? Черепа лінійкою вимірювати? У вас, до речі, прізвище теж не кошерне, вас розстріляємо після кацапів, щоб зачистити світ від племені бульбофюрера.
16.09.2025 10:06 Ответить
Та тут скорійше у більбафюрера цілком українське призвище...
16.09.2025 10:08 Ответить
Це так, але це не виправдовує ні бульбофюрера, ні всіх його потенційних родичів. Гуляти, так гуляти, Тим більше, пан - потенційний родич, сам цього вимагає. Хто ми такі, щоб йому суперечити.
16.09.2025 10:26 Ответить
тварі
16.09.2025 09:40 Ответить
***** тільки живцем на ремені різать 😭
16.09.2025 09:41 Ответить
16.09.2025 09:41 Ответить
Його за таке навіть свої кадировці можуть анально покарати...
16.09.2025 09:41 Ответить
Про яке вялічиє можуть говорити ці нелюди Вони взагалі не мають права на існування Здохніть,суки,всі!
16.09.2025 09:41 Ответить
Зачем, вот **** зачем...
16.09.2025 09:41 Ответить
Мучити і вбивати все живе - це головна скрєпа кацапів. Це пояснити неможливо, це можна тільки знищити.
16.09.2025 09:47 Ответить
Такі випадки потрібно висвітлювати на засіданнях ООН, у світових ЗМІ, а не жувати соплі, панькатись з кацапськимт істотами
16.09.2025 09:42 Ответить
Смієтеся? ООН скоріше звинуватить коня в провокації чим рашистів. Так само як ООН звинуватила Ізраїль за те що палестинці вирізали більше двох тисяч мирних ізраїльтян. ООН це терористична організація підконтрольна китаю і сосії і яка захищає вбивць, терористів і диктаторів.
16.09.2025 09:51 Ответить
Кінь просто не хотів разговаривать по рузки? Це для тих хто розказує що рашисти напали ф вбивають українців бо їх спровокували. Доречі це не перше відео де бачив як рашисти розстрілювали коней в українських селах заради розваги. Це з цією мразью ви збираєтесь домовлятися? Рашистів потрібно знищувати як хворобудо ногиа міста їхні спалювати. Бо вони ненавидять все живе. Все що живе все провокує рашистів вбивати
16.09.2025 09:43 Ответить
Та недолюдкам цим все одно кого розстрілювати. Вони людей з ще більшим задоволенням розстрілюють і катують. Кончені російські терористи і ман'яки. І найгірше те, що США не постачають касетні **********, щоб це зло винищувати масово. Бо трамп співучасник злочинів путіна тепер.
16.09.2025 09:52 Ответить
@обані ви рашистські потвори. Щоб вас танками всіх розчавило.
16.09.2025 09:43 Ответить
зайвий доказ відсутності людського в тих істотах, з якими ми воюємо..., от просто чиста мразота 100 проби...
16.09.2025 09:44 Ответить
І це не путін ***** стріляв.... якщо думаєте що "москалі нєвіноваті".... тварі
16.09.2025 09:45 Ответить
Це треба показувати по всьому світу, щоб світ побачив що таке росіяні.
16.09.2025 09:47 Ответить
Орда!
16.09.2025 09:49 Ответить
Орда любила своїх коней,це істоти із потойбічного світу які ненавидять все живе.
16.09.2025 09:56 Ответить
Та й цигани любили коней - часи міняються - пересіли на стальних коней
16.09.2025 10:03 Ответить
Чергова кінчена рашистська мразота...
16.09.2025 09:50 Ответить
Який красвий кінь....
16.09.2025 09:51 Ответить
Як кажуть "аж блищить " . Доглянутий
16.09.2025 10:37 Ответить
Нація вбивць. Вбиває заради задоволення
16.09.2025 09:52 Ответить
Прокрутити це відео рудій мавпі, разів сто...
16.09.2025 09:52 Ответить
Значить це було завжди правильно - москаляку-нациста -на гиляку-фашиста?
16.09.2025 09:52 Ответить
***** це татарське слово, чи монгольське?
16.09.2025 09:53 Ответить
Індоєвропейське...кров..тобто та що вступає в статевий звязок з близьким родичем
16.09.2025 10:43 Ответить
Кацапи, з Донбасу, ви ще хочете жити в руском мірє?
16.09.2025 09:53 Ответить
Їх вже ніхто не питає.... та й ранійше не дуже.
16.09.2025 10:06 Ответить
Ну підАри кацапсячі...
16.09.2025 09:53 Ответить
і оцьому генетичному сміттю харітон з чєломєєм вручили ядерну бімбу і межконтинентальну ракету
16.09.2025 09:54 Ответить
Зате господар коня дочекався асвабадітелей, прішлі наши мальчікі...
16.09.2025 09:56 Ответить
Там може і господаря вже нема . І з чого такий висновок , що "господар коня дочекався асвабадітелей"? В коня під хвостом прапор видивився?
16.09.2025 10:35 Ответить
Здичавілі... Одне питання: навіщо? Бо може? Тварюки маскальські
16.09.2025 09:58 Ответить
Їх х7йло не годує то вбивають та їдять все що можуть.
16.09.2025 10:08 Ответить
Ви думаєте рашисти вбили коня заради їжі? Я бачив відео де рашисти розстріляли цілі конюшні з десятками коней. Теж заради їжі? Які ж ви жалюгідні коли стараєтеся якось виправдати рашистів, щоб не побачити очевидного що рашисти вбивають і гвалтують в першу чергу заради розваги... Тому що рашисти це маніяки і вбивці по своїй сутності
16.09.2025 10:17 Ответить
Alex surovv де Ви побачили "виправдання"? Не приписуйте свої фантазії іньшим.
16.09.2025 10:25 Ответить
Який же гарний кінь !!! Коли кацап бачить красу, він прагне її вкрасти, а якщо не виходить, то знищити. Ухилянти і дезертири, уважно вдивляйтеся у це відео - кацап вбиває Україну і ваші родини. То які ваші подальші дії ???
16.09.2025 10:01 Ответить
Про ухилянтів тут недоречно,головні ухилянти при владі,ящо не привладі примазані до них,відмазані,відкуплені крапка .
16.09.2025 10:09 Ответить
Після крапки віддаси свою родину на поталу кацапам, бо у владі панують ухилянти??? Що з вашими мізками, українці???
16.09.2025 10:22 Ответить
а вивезти сім'ю можна?
16.09.2025 11:21 Ответить
Біологічне сміття проти коня...
16.09.2025 10:03 Ответить
Хіба ці істоти мають право на існування?!
16.09.2025 10:06 Ответить
Андрофаги. Ненависть до всього живого, іхня суть існування, яку вони всмоктують із молоком своїх казлорилих свиноматок. Ерефія, це світовий інкубатор маньяків, гвалтівників, живодерів, моральних виродків, підофілів, скотоложців, сатанистів... До них виключно огида найвищого рівня. Важко навіть уявити, що із от цим наприклад коневбивцею можна про щось домовитись. Ось такі були в Ірпіні, Бучі, Ізюмі, Херсоні. Уявіть, ви сіли із от цим виродком за один стіл. У нормальної людини не буде бажання із цією відрижкою цербера говорити, а буде одне нормальне людське бажання, вихопити автомат і засадити в цю потвору чергу.
16.09.2025 10:06 Ответить
Цих виродків треба тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,рашист це варвар убивця ,але головний терорист це путін який живе імперським минулим і печерним шовінізмом ,тому чорт має здохнути.
16.09.2025 10:07 Ответить
кацап= живодер, садист, мучитель.
16.09.2025 10:10 Ответить
Не заздрю я тому орку. Весь мій життєвий досвід підказує, що карма за цей випадок неодноразово дожене його, і сконає він блохастим самоваром під обриганим парканом десь в Усть-******** з медаллю "За воінскую доблєсть". Орки про всяк випадок мітять цими медалями своїх дурнів.
16.09.2025 10:15 Ответить
Не раз переглядаючи ці кадри задаєшся питанням,яка скотина його вилупила?Навіть не скотина,болотна упиріха. Будьте ви навіки прокляті !
16.09.2025 10:16 Ответить
Трампону покажіть.Вбивство і геноцид українців на нього не справляє враженя.Може вбивство коня зворушить американського мафіозі.
16.09.2025 10:16 Ответить
Кацапська сволота
16.09.2025 10:23 Ответить
Козлина
16.09.2025 10:26 Ответить
Дуже сподіваюсь, що з цього лайна зроблять "самовар", щоб воно ще років 20 мучалось та під себе ходило перед тим як потрапить до пекла.
16.09.2025 10:28 Ответить
А що там Латиніна і Арестович скажуть?
16.09.2025 10:29 Ответить
Этих русских мразей надо уничтожать везде,у них нет ничего человеческого,подонки и ублюдки каких мир не видел ,какая жестокость гордится что попал в голову беззащитной лошади,пусть все ему вернется бумерангом
16.09.2025 10:32 Ответить
мразота
16.09.2025 10:34 Ответить
Запам'ятаємо! З вигляду наче на людину схоже. Виявляється, кацап...
16.09.2025 10:35 Ответить
у цьому і є вся сутність кацапів. все руйнувати і вбивати.
16.09.2025 10:46 Ответить
хочу щоб всі росіяни здохли. амінь.
16.09.2025 10:50 Ответить
Відправити це відео у "Сторіс" - Венсу, Рубіо, Трампу...
16.09.2025 10:51 Ответить
Боже зітри всіх московитів з цієї планети🙏🏼
16.09.2025 10:55 Ответить
Андрофаги!..неможливо не це дивитися...на очах сльози...
16.09.2025 10:59 Ответить
чума на всіх кацапів!
16.09.2025 11:00 Ответить
де Грета Тумберг?
16.09.2025 11:05 Ответить
Ось така падаль потрапить у полон, вона буде говорити що муху не образила, випадково потрапила на війну, слів немає, сперматозоїд Путінської Мрази...
16.09.2025 11:09 Ответить
В марте 22г под Харьковом перестреляли стадо дойных коров и телят фирмы ,Агромол, просто так, на мясо не брали. Заодно и производство, что рядом было по первичной переработки молока. Остальное стадо разбежались. Мы до сих пор не понимаем с кем имеем дело.
16.09.2025 11:12 Ответить
ТВАРІ МЕРЗЕННІ. ЩОБ ВИ ВСІ ПОВИЗДИХАЛИ!!!
16.09.2025 11:13 Ответить
Потрібно такі відео на всі європейські і американські ресурси викладати. А то там пропагандони розказують що рузгіє це достоєвський, лермонтов і пушкін. А на відео показана реальна рузка культура
16.09.2025 11:15 Ответить
Ви мислите примітивно. Рузгіє реально не тільки утирок, що без жалю забив благородну тварину, завдяки якій людство вижило і дожило до сматфонів, але це і достоєвський, лермонтов і пушкін, котрі зробили значний внесок у розвиток світової культури (першого зараз вивчає моя донька в університеті). Виходячи з вашої логіки, українців слід оцінювати виключно з поведінки пана Борисова чи пані Крупи, ігноруючи Дмитра Коцюбайла чи Олександра Мацієвського.
16.09.2025 12:06 Ответить
от раді чого? За що? якіж вони кончені мразі...уйобіща!
16.09.2025 11:21 Ответить
лошадь для человека , это был ПЕРВЫМ в его прогрессе и СУЩЕСТВОВАНИИ !!! КАК МОЖНО БЫЛО ТАКОГО КОНЯ РАССТРЕЛЯТЬ ???!!!((( КАК , ЛЮДИ !!!! с орками понятно ,это орки !!! я ббббть не навижу наших кто их берет в плен !!! суки , как вы с ними еще разговариваете ????(((!!! я их буду заживо закапывать ((((
16.09.2025 11:25 Ответить
для меня это было АПОГЕЯ НЕНАВИСТИ к этим живностям !!! я буду их кишки при нем же наматывать себе на руки !!!!
16.09.2025 11:27 Ответить
Ви*лядок!
Він буде наступним у списку до баби з гострою косою!
16.09.2025 11:36 Ответить
Пропоную - поширити обличчя цієї гниди по всіх інформаційних ресурсах для ідентифікації й якомога найскорішої ліківдації як останнього покидька з залишенням догнивати без поховання в Українську землю.
Хай його ось так хробаки з'їдаять!
16.09.2025 11:39 Ответить
З яким би задоволенням, я б всадила цій російській гниді чергу розривними в голову!
16.09.2025 11:42 Ответить
ДВУНОГАЯ МРАЗЬ. ЭТО НЕ ЧЕЛОВЕК , ПОЖАЛУЙСТА ПРИКОНЧИТЕ КТО НИБУДЬ ЭТОГО УРОДА, ТАКОЙ НЕ ДОЛЖЕН ЖИТЬ
16.09.2025 11:52 Ответить
Навіщо таке брати у полон? Відходи з ногами.
16.09.2025 12:18 Ответить
 
 