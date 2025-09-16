Оккупант ради развлечения расстреливает коня в оккупированном украинском селе: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин расстреливает из автомата коня в оккупированном украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик хвастается, что все пули попали в голову животного.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ночной атаки РФ погибло семь коней в конном клубе под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж