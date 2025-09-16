Окупант заради розваги розстрілює коня в окупованому українському селі: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин розстрілює із автомата коня в окупованому українському селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник хизується, що всі кулі влучили у голову тварини.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
" до русских не було ненависті, лише огида.."
Л.Толстой "Хаджи-Мурат"
а тепер всім ухилянта і тим українцям, які сподіваються залишитись під кацапською окупацією:
"Навіть НЕ сподівайтесь !
З вами зроблять те ж саме !"
путін***** стріляв.... якщо думаєте що "москалі нєвіноваті".... тварі