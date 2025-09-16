Окупант заради розваги розстрілює коня в окупованому українському селі: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин розстрілює із автомата коня в окупованому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник хизується, що всі кулі влучили у голову тварини.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

