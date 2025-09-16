УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9700 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 982 70

Окупант заради розваги розстрілює коня в окупованому українському селі: "Я ему, бл#дь, все пули в голову попал". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин розстрілює із автомата коня в окупованому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник хизується, що всі кулі влучили у голову тварини.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічної атаки РФ загинуло сім коней у кінному клубі під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18696) тварини (478) розстріл (284) коні (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
****** мразоти😡😡😡
показати весь коментар
16.09.2025 09:37 Відповісти
+34
немає місця на землі цим підарам
показати весь коментар
16.09.2025 09:37 Відповісти
+31
Біосміття планети Земля
показати весь коментар
16.09.2025 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** мразоти😡😡😡
показати весь коментар
16.09.2025 09:37 Відповісти
без питань.
" до русских не було ненависті, лише огида.."
Л.Толстой "Хаджи-Мурат"

а тепер всім ухилянта і тим українцям, які сподіваються залишитись під кацапською окупацією:
"Навіть НЕ сподівайтесь !
 З вами зроблять те ж саме !"

.
показати весь коментар
16.09.2025 09:52 Відповісти
Розстрілюючи кацапського нелюда нормальна людина повинна отримувати задоволення!
показати весь коментар
16.09.2025 09:37 Відповісти
немає місця на землі цим підарам
показати весь коментар
16.09.2025 09:37 Відповісти
Бог не фраер... Мразь... Твое й..бало уж запомнили
показати весь коментар
16.09.2025 09:38 Відповісти
герой сво
показати весь коментар
16.09.2025 09:38 Відповісти
Біосміття планети Земля
показати весь коментар
16.09.2025 09:39 Відповісти
Это не люди! Орки! Существа без души, совести и человечности.. Пока они и им подобные существуют рядом - все живое на планете в опасности.
показати весь коментар
16.09.2025 09:39 Відповісти
Кацапів треба вбити всіх. Включно зі всіма емігрантами по всьому світу.
показати весь коментар
16.09.2025 09:39 Відповісти
А як ви будете визначати, хто кацап, а хто ні? Черепа лінійкою вимірювати? У вас, до речі, прізвище теж не кошерне, вас розстріляємо після кацапів, щоб зачистити світ від племені бульбофюрера.
показати весь коментар
16.09.2025 10:06 Відповісти
Та тут скорійше у більбафюрера цілком українське призвище...
показати весь коментар
16.09.2025 10:08 Відповісти
Це так, але це не виправдовує ні бульбофюрера, ні всіх його потенційних родичів. Гуляти, так гуляти, Тим більше, пан - потенційний родич, сам цього вимагає. Хто ми такі, щоб йому суперечити.
показати весь коментар
16.09.2025 10:26 Відповісти
тварі
показати весь коментар
16.09.2025 09:40 Відповісти
***** тільки живцем на ремені різать 😭
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
Його за таке навіть свої кадировці можуть анально покарати...
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
Про яке вялічиє можуть говорити ці нелюди Вони взагалі не мають права на існування Здохніть,суки,всі!
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
Зачем, вот **** зачем...
показати весь коментар
16.09.2025 09:41 Відповісти
Мучити і вбивати все живе - це головна скрєпа кацапів. Це пояснити неможливо, це можна тільки знищити.
показати весь коментар
16.09.2025 09:47 Відповісти
Такі випадки потрібно висвітлювати на засіданнях ООН, у світових ЗМІ, а не жувати соплі, панькатись з кацапськимт істотами
показати весь коментар
16.09.2025 09:42 Відповісти
Смієтеся? ООН скоріше звинуватить коня в провокації чим рашистів. Так само як ООН звинуватила Ізраїль за те що палестинці вирізали більше двох тисяч мирних ізраїльтян. ООН це терористична організація підконтрольна китаю і сосії і яка захищає вбивць, терористів і диктаторів.
показати весь коментар
16.09.2025 09:51 Відповісти
Кінь просто не хотів разговаривать по рузки? Це для тих хто розказує що рашисти напали ф вбивають українців бо їх спровокували. Доречі це не перше відео де бачив як рашисти розстрілювали коней в українських селах заради розваги. Це з цією мразью ви збираєтесь домовлятися? Рашистів потрібно знищувати як хворобудо ногиа міста їхні спалювати. Бо вони ненавидять все живе. Все що живе все провокує рашистів вбивати
показати весь коментар
16.09.2025 09:43 Відповісти
Та недолюдкам цим все одно кого розстрілювати. Вони людей з ще більшим задоволенням розстрілюють і катують. Кончені російські терористи і ман'яки. І найгірше те, що США не постачають касетні **********, щоб це зло винищувати масово. Бо трамп співучасник злочинів путіна тепер.
показати весь коментар
16.09.2025 09:52 Відповісти
@обані ви рашистські потвори. Щоб вас танками всіх розчавило.
показати весь коментар
16.09.2025 09:43 Відповісти
зайвий доказ відсутності людського в тих істотах, з якими ми воюємо..., от просто чиста мразота 100 проби...
показати весь коментар
16.09.2025 09:44 Відповісти
І це не путін ***** стріляв.... якщо думаєте що "москалі нєвіноваті".... тварі
показати весь коментар
16.09.2025 09:45 Відповісти
Це треба показувати по всьому світу, щоб світ побачив що таке росіяні.
показати весь коментар
16.09.2025 09:47 Відповісти
Орда!
показати весь коментар
16.09.2025 09:49 Відповісти
Орда любила своїх коней,це істоти із потойбічного світу які ненавидять все живе.
показати весь коментар
16.09.2025 09:56 Відповісти
Та й цигани любили коней - часи міняються - пересіли на стальних коней
показати весь коментар
16.09.2025 10:03 Відповісти
Чергова кінчена рашистська мразота...
показати весь коментар
16.09.2025 09:50 Відповісти
Який красвий кінь....
показати весь коментар
16.09.2025 09:51 Відповісти
Як кажуть "аж блищить " . Доглянутий
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Нація вбивць. Вбиває заради задоволення
показати весь коментар
16.09.2025 09:52 Відповісти
Прокрутити це відео рудій мавпі, разів сто...
показати весь коментар
16.09.2025 09:52 Відповісти
Значить це було завжди правильно - москаляку-нациста -на гиляку-фашиста?
показати весь коментар
16.09.2025 09:52 Відповісти
***** це татарське слово, чи монгольське?
показати весь коментар
16.09.2025 09:53 Відповісти
Індоєвропейське...кров..тобто та що вступає в статевий звязок з близьким родичем
показати весь коментар
16.09.2025 10:43 Відповісти
Кацапи, з Донбасу, ви ще хочете жити в руском мірє?
показати весь коментар
16.09.2025 09:53 Відповісти
Їх вже ніхто не питає.... та й ранійше не дуже.
показати весь коментар
16.09.2025 10:06 Відповісти
Ну підАри кацапсячі...
показати весь коментар
16.09.2025 09:53 Відповісти
і оцьому генетичному сміттю харітон з чєломєєм вручили ядерну бімбу і межконтинентальну ракету
показати весь коментар
16.09.2025 09:54 Відповісти
Зате господар коня дочекався асвабадітелей, прішлі наши мальчікі...
показати весь коментар
16.09.2025 09:56 Відповісти
Там може і господаря вже нема . І з чого такий висновок , що "господар коня дочекався асвабадітелей"? В коня під хвостом прапор видивився?
показати весь коментар
16.09.2025 10:35 Відповісти
Здичавілі... Одне питання: навіщо? Бо може? Тварюки маскальські
показати весь коментар
16.09.2025 09:58 Відповісти
Їх х7йло не годує то вбивають та їдять все що можуть.
показати весь коментар
16.09.2025 10:08 Відповісти
Ви думаєте рашисти вбили коня заради їжі? Я бачив відео де рашисти розстріляли цілі конюшні з десятками коней. Теж заради їжі? Які ж ви жалюгідні коли стараєтеся якось виправдати рашистів, щоб не побачити очевидного що рашисти вбивають і гвалтують в першу чергу заради розваги... Тому що рашисти це маніяки і вбивці по своїй сутності
показати весь коментар
16.09.2025 10:17 Відповісти
Alex surovv де Ви побачили "виправдання"? Не приписуйте свої фантазії іньшим.
показати весь коментар
16.09.2025 10:25 Відповісти
Який же гарний кінь !!! Коли кацап бачить красу, він прагне її вкрасти, а якщо не виходить, то знищити. Ухилянти і дезертири, уважно вдивляйтеся у це відео - кацап вбиває Україну і ваші родини. То які ваші подальші дії ???
показати весь коментар
16.09.2025 10:01 Відповісти
Про ухилянтів тут недоречно,головні ухилянти при владі,ящо не привладі примазані до них,відмазані,відкуплені крапка .
показати весь коментар
16.09.2025 10:09 Відповісти
Після крапки віддаси свою родину на поталу кацапам, бо у владі панують ухилянти??? Що з вашими мізками, українці???
показати весь коментар
16.09.2025 10:22 Відповісти
Біологічне сміття проти коня...
показати весь коментар
16.09.2025 10:03 Відповісти
Хіба ці істоти мають право на існування?!
показати весь коментар
16.09.2025 10:06 Відповісти
Андрофаги. Ненависть до всього живого, іхня суть існування, яку вони всмоктують із молоком своїх казлорилих свиноматок. Ерефія, це світовий інкубатор маньяків, гвалтівників, живодерів, моральних виродків, підофілів, скотоложців, сатанистів... До них виключно огида найвищого рівня. Важко навіть уявити, що із от цим наприклад коневбивцею можна про щось домовитись. Ось такі були в Ірпіні, Бучі, Ізюмі, Херсоні. Уявіть, ви сіли із от цим виродком за один стіл. У нормальної людини не буде бажання із цією відрижкою цербера говорити, а буде одне нормальне людське бажання, вихопити автомат і засадити в цю потвору чергу.
показати весь коментар
16.09.2025 10:06 Відповісти
Цих виродків треба тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,рашист це варвар убивця ,але головний терорист це путін який живе імперським минулим і печерним шовінізмом ,тому чорт має здохнути.
показати весь коментар
16.09.2025 10:07 Відповісти
кацап= живодер, садист, мучитель.
показати весь коментар
16.09.2025 10:10 Відповісти
Не заздрю я тому орку. Весь мій життєвий досвід підказує, що карма за цей випадок неодноразово дожене його, і сконає він блохастим самоваром під обриганим парканом десь в Усть-******** з медаллю "За воінскую доблєсть". Орки про всяк випадок мітять цими медалями своїх дурнів.
показати весь коментар
16.09.2025 10:15 Відповісти
Не раз переглядаючи ці кадри задаєшся питанням,яка скотина його вилупила?Навіть не скотина,болотна упиріха. Будьте ви навіки прокляті !
показати весь коментар
16.09.2025 10:16 Відповісти
Трампону покажіть.Вбивство і геноцид українців на нього не справляє враженя.Може вбивство коня зворушить американського мафіозі.
показати весь коментар
16.09.2025 10:16 Відповісти
Кацапська сволота
показати весь коментар
16.09.2025 10:23 Відповісти
Козлина
показати весь коментар
16.09.2025 10:26 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що з цього лайна зроблять "самовар", щоб воно ще років 20 мучалось та під себе ходило перед тим як потрапить до пекла.
показати весь коментар
16.09.2025 10:28 Відповісти
А що там Латиніна і Арестович скажуть?
показати весь коментар
16.09.2025 10:29 Відповісти
Этих русских мразей надо уничтожать везде,у них нет ничего человеческого,подонки и ублюдки каких мир не видел ,какая жестокость гордится что попал в голову беззащитной лошади,пусть все ему вернется бумерангом
показати весь коментар
16.09.2025 10:32 Відповісти
мразота
показати весь коментар
16.09.2025 10:34 Відповісти
Запам'ятаємо! З вигляду наче на людину схоже. Виявляється, кацап...
показати весь коментар
16.09.2025 10:35 Відповісти
у цьому і є вся сутність кацапів. все руйнувати і вбивати.
показати весь коментар
16.09.2025 10:46 Відповісти
хочу щоб всі росіяни здохли. амінь.
показати весь коментар
16.09.2025 10:50 Відповісти
Відправити це відео у "Сторіс" - Венсу, Рубіо, Трампу...
показати весь коментар
16.09.2025 10:51 Відповісти
Боже зітри всіх московитів з цієї планети🙏🏼
показати весь коментар
16.09.2025 10:55 Відповісти
 
 