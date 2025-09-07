1 077 5
Внаслідок нічної атаки РФ загинуло сім коней у кінному клубі під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Київській області під час нічної атаки російських дронів зазнала руйнувань стайня кінного клубу Endurance Horse Sport Club.
Про це інформує адміністраторка групи Кінний клуб Arion Endurance Леся Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже недобрий сьогодні ранок. У Юлії Толпиги немає більше коней. Приліт "Шахедами" по левадам кінного клубу Endurance Horse Sport Club. Загинуло семеро коней, вижили тільки Холі і Мануель", - зазначила Гордієнко.
За її словами, люди не постраждали. Сама стайня відносно ціла, проте будівлю "повело", вікна й двері вибило. Для розміщення вцілілих коней потрібен ремонт.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивне мовчання, падляка і абдристовича з безумною??
Поки не притухли - на ковбасню!
Хоч щось повернете.