УКР
Внаслідок нічної атаки РФ загинуло сім коней у кінному клубі під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області під час нічної атаки російських дронів зазнала руйнувань стайня кінного клубу Endurance Horse Sport Club.

Про це інформує адміністраторка групи Кінний клуб Arion Endurance Леся Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже недобрий сьогодні ранок. У Юлії Толпиги немає більше коней. Приліт "Шахедами" по левадам кінного клубу Endurance Horse Sport Club. Загинуло семеро коней, вижили тільки Холі і Мануель", - зазначила Гордієнко.

За її словами, люди не постраждали. Сама стайня відносно ціла, проте будівлю "повело", вікна й двері вибило. Для розміщення вцілілих коней потрібен ремонт. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про масовану атаку по Україні: "Антирекорди російського терору вимагають рішучої відповіді - нових санкцій"

Нічна атака РФ під Києвом
Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі під час нічної атаки РФ пошкоджено будівлю ДРАЦС, - Мін'юст. ФОТОрепортаж

тварини (477) Київська область (4224) обстріл (30714)
**** йо..., вже за такий час могла якісь бетонні конструкції встановити, де під час тривоги гарантовано можна було б вберегти беззахисних тварин. Добре, що свою жо... захистила.
07.09.2025 12:54 Відповісти
На їх місці, мали бути шуфрич з ригоАНАЛАМИ з ВРУ і коломойський???
Дивне мовчання, падляка і абдристовича з безумною??
07.09.2025 12:56 Відповісти
Шкода, але реалії війни!
Поки не притухли - на ковбасню!
Хоч щось повернете.
07.09.2025 12:57 Відповісти
Чим рашистам коні вже завинили. Чи виродки знищують все живе як чума. Рашистів даже з фашистами не можна порівнювати. Німці такого ніколи не робили того що роблять комуняки
07.09.2025 13:07 Відповісти
Мразі
07.09.2025 13:14 Відповісти
 
 