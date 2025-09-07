В результате ночной атаки РФ погибли семь лошадей в конном клубе под Киевом. ВИДЕО+ФОТО

В Киевской области во время ночной атаки российских дронов подверглась разрушениям конюшня конного клуба Endurance Horse Sport Club.

Об этом информирует администратор группы Конный клуб Arion Endurance Леся Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очень нехорошее сегодня утро. У Юлии Толпиги нет больше лошадей. Прилет "Шахедами" по левадам конного клуба Endurance Horse Sport Club. Погибло семь лошадей, выжили только Холи и Мануэль", - отметила Гордиенко.

По ее словам, люди не пострадали. Сама конюшня относительно цела, однако здание "повело", окна и двери выбило. Для размещения уцелевших лошадей нужен ремонт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна о массированной атаке по Украине: "Антирекорды российского террора требуют решительного ответа - новых санкций"







Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе во время ночной атаки РФ повреждено здание ГРАГС, - Минюст. ФОТОрепортаж