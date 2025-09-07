РУС
В результате ночной атаки РФ погибли семь лошадей в конном клубе под Киевом. ВИДЕО+ФОТО

В Киевской области во время ночной атаки российских дронов подверглась разрушениям конюшня конного клуба Endurance Horse Sport Club.

Об этом информирует администратор группы Конный клуб Arion Endurance Леся Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очень нехорошее сегодня утро. У Юлии Толпиги нет больше лошадей. Прилет "Шахедами" по левадам конного клуба Endurance Horse Sport Club. Погибло семь лошадей, выжили только Холи и Мануэль", - отметила Гордиенко.

По ее словам, люди не пострадали. Сама конюшня относительно цела, однако здание "повело", окна и двери выбило. Для размещения уцелевших лошадей нужен ремонт.

Ночная атака РФ под Киевом
Ночная атака РФ под Киевом
Ночная атака РФ под Киевом

Топ комментарии
+8
Чим рашистам коні вже завинили. Чи виродки знищують все живе як чума. Рашистів даже з фашистами не можна порівнювати. Німці такого ніколи не робили того що роблять комуняки
показать весь комментарий
07.09.2025 13:07 Ответить
+6
Мразі
показать весь комментарий
07.09.2025 13:14 Ответить
+3
На їх місці, мали бути шуфрич з ригоАНАЛАМИ з ВРУ і коломойський???
Дивне мовчання, падляка і абдристовича з безумною??
показать весь комментарий
07.09.2025 12:56 Ответить
**** йо..., вже за такий час могла якісь бетонні конструкції встановити, де під час тривоги гарантовано можна було б вберегти беззахисних тварин. Добре, що свою жо... захистила.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:54 Ответить
Пан хоч якось розуміється на конях? Чи тільки вміє, на жаль, кнопки на компутері тискати і тому написав свою думку, не маючі жодного поняття ні у тваринництві, ні у будівництві?

У закритому приміщенні коні під час шума казяться і розносять геть усе, каліча себе. Єдина для них можливість пережити - бути на волі, без стін та даху.

але ж пан має дурну звичку бовтати язиком, в темах, які він взагалі не розуміє. Звичка дурна, як на мене.

Якщо працівники встигли вивести коней до левади із денніків - вони зробили все, що можно.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:37 Ответить
проблема не в твоїй тупості а в тому що ти її не визнаєш
показать весь комментарий
07.09.2025 13:39 Ответить
Шкода, але реалії війни!
Поки не притухли - на ковбасню!
Хоч щось повернете.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:57 Ответить
Поки **** нарід буде вважати своїх друзів - а кінь - то такий же друг, як кішка чи собака - мʼясом, не буде тут ладу.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:41 Ответить
А кінь і є м'ясо. Конина! Казахи їдать конину на повну!
Навіть виведені у світі м'ясні породи коней, й ковбасу з кінського м'яса роблять!
Ви з якого підвалу щойно вилізли?!?
показать весь комментарий
07.09.2025 14:40 Ответить
Так може особисто у Вас тут нічого й не буде, а у нас - ковбаса вищого гатунку, кінська!
А що?!? У казахів це, доречі, шанований делікатес. Конина варена, ковбаса з конини.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:45 Ответить
вбивати і мучити все живе - невідємна риса більшості росіян.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:37 Ответить
Коні іржали не російською? Треба денаціонізувати. Не пожалкували трьох шахедів на це
показать весь комментарий
07.09.2025 13:43 Ответить
кацапам-людожерам байдуже - чи то люди чи то коні... усе живе - "під ніж", як завжди, у м'ясників-нЕлюдів..
а от дебілам-зебілам-ждунам - полум'яний привіт від асвабАдітєлєй, звісно, хто складає "у голові" не лише 1+1 а нАвіть! 2+2.. коли ви вже повиздихаєте, найтупориліші але й найсамовпевненіші, залишки-обмилки, прихильники узкого міра..
показать весь комментарий
07.09.2025 13:47 Ответить
Кацапи- огидні мразі.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:06 Ответить
 
 