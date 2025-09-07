2 069 14
В результате ночной атаки РФ погибли семь лошадей в конном клубе под Киевом. ВИДЕО+ФОТО
В Киевской области во время ночной атаки российских дронов подверглась разрушениям конюшня конного клуба Endurance Horse Sport Club.
Об этом информирует администратор группы Конный клуб Arion Endurance Леся Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очень нехорошее сегодня утро. У Юлии Толпиги нет больше лошадей. Прилет "Шахедами" по левадам конного клуба Endurance Horse Sport Club. Погибло семь лошадей, выжили только Холи и Мануэль", - отметила Гордиенко.
По ее словам, люди не пострадали. Сама конюшня относительно цела, однако здание "повело", окна и двери выбило. Для размещения уцелевших лошадей нужен ремонт.
Топ комментарии
+8 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий07.09.2025 13:07 Ответить Ссылка
+6 velvetsarcasm
показать весь комментарий07.09.2025 13:14 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий07.09.2025 12:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У закритому приміщенні коні під час шума казяться і розносять геть усе, каліча себе. Єдина для них можливість пережити - бути на волі, без стін та даху.
але ж пан має дурну звичку бовтати язиком, в темах, які він взагалі не розуміє. Звичка дурна, як на мене.
Якщо працівники встигли вивести коней до левади із денніків - вони зробили все, що можно.
Дивне мовчання, падляка і абдристовича з безумною??
Поки не притухли - на ковбасню!
Хоч щось повернете.
Навіть виведені у світі м'ясні породи коней, й ковбасу з кінського м'яса роблять!
Ви з якого підвалу щойно вилізли?!?
А що?!? У казахів це, доречі, шанований делікатес. Конина варена, ковбаса з конини.
а от дебілам-зебілам-ждунам - полум'яний привіт від асвабАдітєлєй, звісно, хто складає "у голові" не лише 1+1 а нАвіть! 2+2.. коли ви вже повиздихаєте, найтупориліші але й найсамовпевненіші, залишки-обмилки, прихильники узкого міра..