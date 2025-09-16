5 334 18
Нацгвардейцы ликвидировали двойника Путина на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы бригады "Спартан" заметили на фронте российского захватчика, которого воины прозвали двойником Путина и, не колеблясь ни секунды, сразу его ликвидировали.
Соответствующим видео они поделились на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот пехотинец армии РФ мог стать очередным двойником кремлевского диктатора. Но родина отправила его в Украину: штурмовать Покровское направление. Здесь он попал в поле зрения "Спартана" и был успешно уничтожен. Ни на что не намекаем, но сбросов у наших операторов дронов хватит на всех россиян, пришедших на украинскую землю", - отмечают наши защитники.
Топ комментарии
+12 Mikev V
показать весь комментарий16.09.2025 11:31 Ответить Ссылка
+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий16.09.2025 11:33 Ответить Ссылка
+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий16.09.2025 11:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На кого це відео розраховане?
Якщо на діточок 4-5 рочків, то норм.
Єпалом схожий , але на жаль - справжнє ***** не вилазить з бункера .