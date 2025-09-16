РУС
Нацгвардейцы ликвидировали двойника Путина на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Спартан" заметили на фронте российского захватчика, которого воины прозвали двойником Путина и, не колеблясь ни секунды, сразу его ликвидировали.

Соответствующим видео они поделились на своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот пехотинец армии РФ мог стать очередным двойником кремлевского диктатора. Но родина отправила его в Украину: штурмовать Покровское направление. Здесь он попал в поле зрения "Спартана" и был успешно уничтожен. Ни на что не намекаем, но сбросов у наших операторов дронов хватит на всех россиян, пришедших на украинскую землю", - отмечают наши защитники.

Топ комментарии
+12
треба оригінал поруч покласти для порівняння, можна без тушки!
16.09.2025 11:31 Ответить
+7
Єх, мілліони людей хотіли б побачити ліквідацію оригінального )(уйла, але тенденція не погана.
16.09.2025 11:33 Ответить
+7
А ще краще було ось так
16.09.2025 11:35 Ответить
треба оригінал поруч покласти для порівняння, можна без тушки!
16.09.2025 11:31 Ответить
💯👍
16.09.2025 11:34 Ответить
Єх, мілліони людей хотіли б побачити ліквідацію оригінального )(уйла, але тенденція не погана.
16.09.2025 11:33 Ответить
А ще краще було ось так
16.09.2025 11:35 Ответить
А можливо інспектував позиції, й нашим бійцям підфортило?
16.09.2025 11:36 Ответить
такого щастя не буває. сцікливе ***** на ЛБЗ ? Таких казок навіть у мудазвона оркам не розповідають
16.09.2025 11:43 Ответить
Наші воїни поки тренуються на двійниках *****, щоб бути готовими в любий момент відправити в пекло справжнього *****
16.09.2025 11:36 Ответить
Тільки одне питання:
На кого це відео розраховане?

Якщо на діточок 4-5 рочків, то норм.
16.09.2025 11:38 Ответить
якість новин простосовується до споживачів
16.09.2025 11:43 Ответить
Якщо без чумадана то не той.
16.09.2025 11:38 Ответить
.. Прикольно .
Єпалом схожий , але на жаль - справжнє ***** не вилазить з бункера .
16.09.2025 11:41 Ответить
путин помирає ,ухи просить
16.09.2025 11:43 Ответить
Тройник напартачив кинули на штурм?))
16.09.2025 11:43 Ответить
Було б прикольно захопити його в полон і посадити в клітку київського зоопарку. І всім казати що це ***** а те що сидить в кремлі то підробка
16.09.2025 11:45 Ответить
Не той трійник Аліну чпокнув...
16.09.2025 11:52 Ответить
А може то оригінал? Може двійники здійснили внутрішній бунт ("нафіга їм бути тінню *****, якщо вони самі можуть бути ****** по черзі?"), державний переворот, і відправили справжнього путіна на утилізацію?
16.09.2025 12:11 Ответить
Коли вже ліквідують справжнього кривавого терориста злочинця путіна?
16.09.2025 12:12 Ответить
 
 