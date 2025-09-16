УКР
Нацгвардійці ліквідували двійника Путіна на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Спартан" помітили на фронті російського загарбника, якого воїни прозвали двійником Путіна та, не вагаючись ні секунди, одразу його ліквідували.

Відповідним відео вони поділилися на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей піхотинець армії РФ міг стати черговим двійником кремлівського диктатора. Але родіна відправила його до України: штурмувати Покровський напрямок. Тут він потрапив до поля зору "Спартану" та був успішно знищений. Ні на що не натякаємо, але скидів у наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю", - зазначають наші захисники.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 096 430 осіб (+910 за добу), 11 184 танки, 32 810 артсистем, 23 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

армія рф (18696) ліквідація (4445) Національна гвардія (1643)
Топ коментарі
+20
треба оригінал поруч покласти для порівняння, можна без тушки!
16.09.2025 11:31 Відповісти
+15
А ще краще було ось так
16.09.2025 11:35 Відповісти
+13
Єх, мілліони людей хотіли б побачити ліквідацію оригінального )(уйла, але тенденція не погана.
16.09.2025 11:33 Відповісти
💯👍
16.09.2025 11:34 Відповісти
А можливо інспектував позиції, й нашим бійцям підфортило?
16.09.2025 11:36 Відповісти
такого щастя не буває. сцікливе ***** на ЛБЗ ? Таких казок навіть у мудазвона оркам не розповідають
16.09.2025 11:43 Відповісти
Наші воїни поки тренуються на двійниках *****, щоб бути готовими в любий момент відправити в пекло справжнього *****
16.09.2025 11:36 Відповісти
Тільки одне питання:
На кого це відео розраховане?

Якщо на діточок 4-5 рочків, то норм.
16.09.2025 11:38 Відповісти
якість новин простосовується до споживачів
16.09.2025 11:43 Відповісти
Якщо без чумадана то не той.
16.09.2025 11:38 Відповісти
.. Прикольно .
Єпалом схожий , але на жаль - справжнє ***** не вилазить з бункера .
16.09.2025 11:41 Відповісти
путин помирає ,ухи просить
16.09.2025 11:43 Відповісти
Тройник напартачив кинули на штурм?))
16.09.2025 11:43 Відповісти
Було б прикольно захопити його в полон і посадити в клітку київського зоопарку. І всім казати що це ***** а те що сидить в кремлі то підробка
16.09.2025 11:45 Відповісти
Не той трійник Аліну чпокнув...
16.09.2025 11:52 Відповісти
А може то оригінал? Може двійники здійснили внутрішній бунт ("нафіга їм бути тінню *****, якщо вони самі можуть бути ****** по черзі?"), державний переворот, і відправили справжнього путіна на утилізацію?
16.09.2025 12:11 Відповісти
Коли вже ліквідують справжнього кривавого терориста злочинця путіна?
16.09.2025 12:12 Відповісти
16.09.2025 13:18 Відповісти
Там вся кацапія це колективний пу.
16.09.2025 13:20 Відповісти
''По плану'' - буде, коли справжнє ***** здохне - сподіваємось незабаром.
16.09.2025 13:23 Відповісти
 
 