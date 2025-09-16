8 406 22
Нацгвардійці ліквідували двійника Путіна на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Спартан" помітили на фронті російського загарбника, якого воїни прозвали двійником Путіна та, не вагаючись ні секунди, одразу його ліквідували.
Відповідним відео вони поділилися на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цей піхотинець армії РФ міг стати черговим двійником кремлівського диктатора. Але родіна відправила його до України: штурмувати Покровський напрямок. Тут він потрапив до поля зору "Спартану" та був успішно знищений. Ні на що не натякаємо, але скидів у наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю", - зазначають наші захисники.
Топ коментарі
+20 Mikev V
показати весь коментар16.09.2025 11:31 Відповісти Посилання
+15 Амандрапапупа
показати весь коментар16.09.2025 11:35 Відповісти Посилання
+13 Амандрапапупа
показати весь коментар16.09.2025 11:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На кого це відео розраховане?
Якщо на діточок 4-5 рочків, то норм.
Єпалом схожий , але на жаль - справжнє ***** не вилазить з бункера .