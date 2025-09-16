Нацгвардійці ліквідували двійника Путіна на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Спартан" помітили на фронті російського загарбника, якого воїни прозвали двійником Путіна та, не вагаючись ні секунди, одразу його ліквідували.

Відповідним відео вони поділилися на своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей піхотинець армії РФ міг стати черговим двійником кремлівського диктатора. Але родіна відправила його до України: штурмувати Покровський напрямок. Тут він потрапив до поля зору "Спартану" та був успішно знищений. Ні на що не натякаємо, але скидів у наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю", - зазначають наші захисники.

