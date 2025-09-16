Раненый оккупант не хочет останавливать кровотечение, потому что не верит в эвакуацию - перехват ГУР. АУДИО

В разговоре со своим командиром тяжелораненый россиянин на вопрос об оказании себе помощи отвечает, что не видит в этом смысла, потому что медицинской эвакуации не будет.

Радиоперехват разговора оккупантов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Понимая, что медицинская эвакуация невозможна, оккупант не пытается даже попытаться себя спасти, выбирая гарантированную смерть.

