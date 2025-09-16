РУС
Раненый оккупант не хочет останавливать кровотечение, потому что не верит в эвакуацию - перехват ГУР. АУДИО

В разговоре со своим командиром тяжелораненый россиянин на вопрос об оказании себе помощи отвечает, что не видит в этом смысла, потому что медицинской эвакуации не будет.

Радиоперехват разговора оккупантов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Понимая, что медицинская эвакуация невозможна, оккупант не пытается даже попытаться себя спасти, выбирая гарантированную смерть.

армия РФ (20564) россия (97217) ГУР (592)
Культ смерті і його вірні подавани
16.09.2025 17:06 Ответить
гранати закінчились?
16.09.2025 17:08 Ответить
Прекрасно! Туди ******** кацапу і дорога!!!
16.09.2025 17:12 Ответить
Жаль, що тільки один із ста сорока мільйонів.
16.09.2025 17:13 Ответить
Чому один?
Генеральний штаб ЗСУ:Оприлюднює щоденну статистику втрат РФ, яка на ранок 16 вересня 2025 року становить близько 1 мільйона 96 тисяч 430 осіб.
16.09.2025 17:36 Ответить
Хороший росіянин +1
16.09.2025 17:49 Ответить
важка доля гастарбайтера
16.09.2025 18:25 Ответить
Кацап, не бзди, помощь уже в пути.
16.09.2025 18:59 Ответить
ай маладес!
16.09.2025 19:14 Ответить
 
 