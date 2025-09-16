Поранений окупант не хоче зупиняти кровотечу, бо не вірить в евакуацію - перехоплення ГУР. АУДIО

У розмові зі своїм командиром важкопоранений росіянин на запитання про надання собі допомоги відповідає, що не бачить в цьому сенсу, тому що медичної евакуації не буде.

Радіоперехоплення розмови окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розуміючи, що медична евакуація неможлива, окупант не намагається навіть спробувати себе врятувати, обираючи гарантовану смерть.

