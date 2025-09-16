УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 925 9

Поранений окупант не хоче зупиняти кровотечу, бо не вірить в евакуацію - перехоплення ГУР. АУДIО

У розмові зі своїм командиром важкопоранений росіянин на запитання про надання собі допомоги відповідає, що не бачить в цьому сенсу, тому що медичної евакуації не буде.

Радіоперехоплення розмови окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розуміючи, що медична евакуація неможлива, окупант не намагається навіть спробувати себе врятувати, обираючи гарантовану смерть.

Читайте: Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ: DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси

Автор: 

армія рф (18717) росія (67765) ГУР (674)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Культ смерті і його вірні подавани
показати весь коментар
16.09.2025 17:06 Відповісти
гранати закінчились?
показати весь коментар
16.09.2025 17:08 Відповісти
Прекрасно! Туди ******** кацапу і дорога!!!
показати весь коментар
16.09.2025 17:12 Відповісти
Жаль, що тільки один із ста сорока мільйонів.
показати весь коментар
16.09.2025 17:13 Відповісти
Чому один?
Генеральний штаб ЗСУ:Оприлюднює щоденну статистику втрат РФ, яка на ранок 16 вересня 2025 року становить близько 1 мільйона 96 тисяч 430 осіб.
показати весь коментар
16.09.2025 17:36 Відповісти
Хороший росіянин +1
показати весь коментар
16.09.2025 17:49 Відповісти
важка доля гастарбайтера
показати весь коментар
16.09.2025 18:25 Відповісти
Кацап, не бзди, помощь уже в пути.
показати весь коментар
16.09.2025 18:59 Відповісти
ай маладес!
показати весь коментар
16.09.2025 19:14 Відповісти
 
 