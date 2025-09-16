Пленный оккупант рассказал об угрозах расстрела со стороны собственного командира: "Назад дороги нет". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" обнародовали эксклюзивные кадры допроса российского военнослужащего, взятого в плен после освобождения поселка Заречное Донецкой области, где украинские силы установили государственный флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный оккупант рассказал об атмосфере страха и жестких приказах, которые царят в его подразделении. По его словам, командир прямо заявил, что любая попытка отступить закончится расстрелом со стороны своих. "Короче, назад дороги нет у нас", - добавил он.

Также российский военный сообщил, что их комбату всего 28 лет.

