РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4004 посетителя онлайн
Новости Видео Интервью с пленным оккупантом
1 523 9

Пленный оккупант рассказал об угрозах расстрела со стороны собственного командира: "Назад дороги нет". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" обнародовали эксклюзивные кадры допроса российского военнослужащего, взятого в плен после освобождения поселка Заречное Донецкой области, где украинские силы установили государственный флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный оккупант рассказал об атмосфере страха и жестких приказах, которые царят в его подразделении. По его словам, командир прямо заявил, что любая попытка отступить закончится расстрелом со стороны своих. "Короче, назад дороги нет у нас", - добавил он.

Также российский военный сообщил, что их комбату всего 28 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный оккупант подтвердил большие потери РФ в Покровске: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20564) плен (2696) расстрел (519) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Командира завалив і назад к родним ****** а там в банду і гуляй рваніна!
показать весь комментарий
16.09.2025 21:27 Ответить
Там з породів вже пожиттєво -кацап
показать весь комментарий
16.09.2025 21:29 Ответить
не звизди
дорога назад завжди є - через труп підарського комбата
показать весь комментарий
16.09.2025 21:36 Ответить
апщеніє з комбатом чєрєз радєйку, спроба наблизитись до комбата - розстріл.
показать весь комментарий
16.09.2025 21:52 Ответить
Назад дороги немає - правильний підхід. Наказ - закон. Інакше у всіх країнах світу були б не армії, а збіговиська ухилянтів. Тобто те, чим уражене наше суспільство.
показать весь комментарий
16.09.2025 21:41 Ответить
Жюков? Медузу тобі до горлянки...
показать весь комментарий
16.09.2025 21:46 Ответить
про децимацію в одній з найкращих армій світу - римській, чув ?

.
показать весь комментарий
17.09.2025 01:03 Ответить
А коли йшов на війну "вилить хахлов" то ти **** думав що буде все по іншому? Навбиваєш україхнців, залізеш в їхню хату на печерську і будеш шикувати? А тут пішло не по плану і зразу заскавчало давлячи на жалість. Потрібно розіслати всім оркам повідомлення що ЗСУ бере в полон тільки тих хто застрелить свого командира або не менше трьох рашистів
показать весь комментарий
16.09.2025 21:52 Ответить
А якого чорта лисого цей кацап припхався на українську землю ?
Падлюці повезло , що не здох , та піде на обмін 😡
показать весь комментарий
17.09.2025 00:08 Ответить
 
 