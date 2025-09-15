Пленный оккупант подтвердил большие потери РФ в Покровске: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается прорываться в город малыми группами, однако ежедневно наши штурмовики ликвидируют до трех десятков захватчиков.

Пленные российские военные рассказывают о значительных потерях. Один из них признался, что из 50 человек, которых отправили в направлении Покровска, до позиций добрались только 7-8.

"Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. А рядом ложатся свежие и свежие, пачками. Страшно и непонятно за что это все происходит" - жалуется оккупант.

Также смотрите: Бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожают логистику оккупантов возле Покровска. ВИДЕО