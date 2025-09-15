РУС
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
Пленный оккупант подтвердил большие потери РФ в Покровске: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается прорываться в город малыми группами, однако ежедневно наши штурмовики ликвидируют до трех десятков захватчиков.

Пленные российские военные рассказывают о значительных потерях. Один из них признался, что из 50 человек, которых отправили в направлении Покровска, до позиций добрались только 7-8.

"Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. А рядом ложатся свежие и свежие, пачками. Страшно и непонятно за что это все происходит" - жалуется оккупант.

Также смотрите: Бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожают логистику оккупантов возле Покровска. ВИДЕО

армия РФ (20543) плен (2695) уничтожение (7914) Донецкая область (10774) Покровск (780) Покровский район (991)
Как за што ? В вашем гнилом воображении - за родину, за сралина, за дворцы ваших баринов и, в конце-концов, за путьку вашего непутящего, рабы немощные !
15.09.2025 17:44 Ответить
Суки брехливі.
15.09.2025 17:46 Ответить
чомусь прозріння до них приходить тільки потраплянням в полон, а до того лізуть і лізуть, дохнуть і всеодно лізуть.
15.09.2025 18:23 Ответить
ЗСУ кращі. А де диванний спецназ? Чи це не тема для обсирання всіх і вся?
15.09.2025 18:40 Ответить
За що?
За те що: раби-дегенерати, нелюди-мразоти, вбивці-кати, хворі на голову рашисти.
15.09.2025 20:41 Ответить
 
 