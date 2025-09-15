Полонений окупант підтвердив великі втрати РФ у Покровську: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВIДЕО
Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують ефективно знищувати російських окупантів у Покровську Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається прориватися в місто малими групами, однак щодня наші штурмовики ліквідовують до трьох десятків загарбників.
Полонені російські військові розповідають про значні втрати. Один з них зізнався, що з 50 осіб, яких відправили у напрямку Покровська, до позицій дісталися лише 7-8.
"Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. А рядом ложатся свежие и свежие, пачками. Страшно и непонятно за что это все происходит" - жаліється окупант.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Volodymyr Gorobets
показати весь коментар15.09.2025 17:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Назар Проскуряков #472274
показати весь коментар15.09.2025 17:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Lex Lexton
показати весь коментар15.09.2025 18:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль