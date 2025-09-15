Полонений окупант підтвердив великі втрати РФ у Покровську: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують ефективно знищувати російських окупантів у Покровську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається прориватися в місто малими групами, однак щодня наші штурмовики ліквідовують до трьох десятків загарбників.

Полонені російські військові розповідають про значні втрати. Один з них зізнався, що з 50 осіб, яких відправили у напрямку Покровська, до позицій дісталися лише 7-8.

"Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. А рядом ложатся свежие и свежие, пачками. Страшно и непонятно за что это все происходит" - жаліється окупант.

