УКР
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
1 172 3

Полонений окупант підтвердив великі втрати РФ у Покровську: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують ефективно знищувати російських окупантів у Покровську Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається прориватися в місто малими групами, однак щодня наші штурмовики ліквідовують до трьох десятків загарбників.

Полонені російські військові розповідають про значні втрати. Один з них зізнався, що з 50 осіб, яких відправили у напрямку Покровська, до позицій дісталися лише 7-8.

"Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. А рядом ложатся свежие и свежие, пачками. Страшно и непонятно за что это все происходит" - жаліється окупант. 

Також дивіться: Бійці 7-го корпусу ДШВ знищують логістику окупантів біля Покровська. ВIДЕО

армія рф (18686) полон (1647) знищення (8225) Донецька область (9584) Покровськ (811) Покровський район (995)
Как за што ? В вашем гнилом воображении - за родину, за сралина, за дворцы ваших баринов и, в конце-концов, за путьку вашего непутящего, рабы немощные !
15.09.2025 17:44 Відповісти
Суки брехливі.
15.09.2025 17:46 Відповісти
чомусь прозріння до них приходить тільки потраплянням в полон, а до того лізуть і лізуть, дохнуть і всеодно лізуть.
15.09.2025 18:23 Відповісти
 
 