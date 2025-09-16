УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Відео Інтерв’ю із полоненим окупантом
1 150 7

Полонений окупант розповів про погрози розстрілу від власного командира: "Назад дороги нет". ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" оприлюднили ексклюзивні кадри допиту російського військовослужбовця, взятого у полон після звільнення селища Зарічне на Донеччині, де українські сили встановили державний прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений окупант розповів про атмосферу страху та жорсткі накази, які панують у його підрозділі. За його словами, командир прямо заявив, що будь-яка спроба відступити закінчиться розстрілом з боку своїх. "Короче, назад дороги нет у нас", - додав він.

Також російський військовий повідомив, що їхньому комбату лише 28 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений окупант підтвердив великі втрати РФ у Покровську: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВIДЕО

армія рф (18717) полон (1648) розстріл (285) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Командира завалив і назад к родним ****** а там в банду і гуляй рваніна!
показати весь коментар
16.09.2025 21:27 Відповісти
Там з породів вже пожиттєво -кацап
показати весь коментар
16.09.2025 21:29 Відповісти
не звизди
дорога назад завжди є - через труп підарського комбата
показати весь коментар
16.09.2025 21:36 Відповісти
апщеніє з комбатом чєрєз радєйку, спроба наблизитись до комбата - розстріл.
показати весь коментар
16.09.2025 21:52 Відповісти
Назад дороги немає - правильний підхід. Наказ - закон. Інакше у всіх країнах світу були б не армії, а збіговиська ухилянтів. Тобто те, чим уражене наше суспільство.
показати весь коментар
16.09.2025 21:41 Відповісти
Жюков? Медузу тобі до горлянки...
показати весь коментар
16.09.2025 21:46 Відповісти
А коли йшов на війну "вилить хахлов" то ти **** думав що буде все по іншому? Навбиваєш україхнців, залізеш в їхню хату на печерську і будеш шикувати? А тут пішло не по плану і зразу заскавчало давлячи на жалість. Потрібно розіслати всім оркам повідомлення що ЗСУ бере в полон тільки тих хто застрелить свого командира або не менше трьох рашистів
показати весь коментар
16.09.2025 21:52 Відповісти
 
 