Полонений окупант розповів про погрози розстрілу від власного командира: "Назад дороги нет". ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" оприлюднили ексклюзивні кадри допиту російського військовослужбовця, взятого у полон після звільнення селища Зарічне на Донеччині, де українські сили встановили державний прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений окупант розповів про атмосферу страху та жорсткі накази, які панують у його підрозділі. За його словами, командир прямо заявив, що будь-яка спроба відступити закінчиться розстрілом з боку своїх. "Короче, назад дороги нет у нас", - додав він.

Також російський військовий повідомив, що їхньому комбату лише 28 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений окупант підтвердив великі втрати РФ у Покровську: "Гниют. Размотало "птицами" и минометами". ВIДЕО