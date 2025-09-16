Полонений окупант розповів про погрози розстрілу від власного командира: "Назад дороги нет". ВIДЕО
Воїни 425-го окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" оприлюднили ексклюзивні кадри допиту російського військовослужбовця, взятого у полон після звільнення селища Зарічне на Донеччині, де українські сили встановили державний прапор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений окупант розповів про атмосферу страху та жорсткі накази, які панують у його підрозділі. За його словами, командир прямо заявив, що будь-яка спроба відступити закінчиться розстрілом з боку своїх. "Короче, назад дороги нет у нас", - додав він.
Також російський військовий повідомив, що їхньому комбату лише 28 років.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дорога назад завжди є - через труп підарського комбата