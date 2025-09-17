РУС
Оккупанты сломали руки и ноги своему соратнику, который пытался сбежать с фронта: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДИО

Россияне поломали руки и ноги своему товарищу, который попытался избежать мясных штурмов и сбежать с фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины. Поймали дезертира вблизи Мариуполя и с искалеченными конечностями снова отправляют на фронт в качестве "приманки для укропов".

"Вражеский солдат решил сбежать с фронта и от своих главарей-мясников, но его поймали в районе временно оккупированного Мариуполя", - отмечается в комментарии к аудиозаписи разговора.

Внимание! Ненормативная лексика!

Раненый оккупант не хочет останавливать кровотечение, потому что не верит в эвакуацию - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (20564) пытки (869) ГУР (594)
Вирішив Господь проінспектувать Пекло. Приходить комісія, і йде між казанами. Дивляться 0 коло одних казанів стоїть чортяча сторожа, з вилами, а колоіних - нікого немає... Питають чортів, у чому різниця?... Відповідають:
- У казанах з охороною - євреї та українці... Один вилізе - решту повитягує... А без охорони - кацапи сидять... Один почне вилізать - решта його назад затягують...
17.09.2025 11:06 Ответить
Людожери! Кацапи - це найжорстокіші істоти у світі.
17.09.2025 10:51 Ответить
скрєпоносна. )
17.09.2025 10:57 Ответить
не в той бік тікав, довбень
17.09.2025 10:40 Ответить
Шо ж він голіруч тікав?
17.09.2025 10:43 Ответить
а могли просто згвалтувати
17.09.2025 10:46 Ответить
Думаю без цього не обійшлося, навіщо жопі простоювати! 😁
17.09.2025 10:59 Ответить
Людожери! Кацапи - це найжорстокіші істоти у світі.
17.09.2025 10:51 Ответить
А що означає "х#ета #баная"? це яка мова?
17.09.2025 10:52 Ответить
скрєпоносна. )
17.09.2025 10:57 Ответить
Це послідовники "Эллочки людоедки" , це мова андрофагів.
17.09.2025 10:59 Ответить
Це ******* російська мова - "вєлікій, магучій, правдівий і свободний узький йазик". Хіба ви не знали? Узькі на цьому діалекті не тільки розмовляють, але і думають, і навіть пісні співають.
А ці значки - то тепер таке "правопісаніє". Бо який же ШІ витримає оці безкінечні междуматія?!
17.09.2025 11:00 Ответить
мова Пушкіна, ****
17.09.2025 11:04 Ответить
Ну тоді "х#ета #баная" має бути епіграфом до творчості Пушкіна. Ну й епітафію таку на його пам'ятниках поставити, перед їх демонтажем.
17.09.2025 11:08 Ответить
А що саме означає словосполучення "х#ета #баная" так ніхто й не пояснив.
17.09.2025 11:13 Ответить
Верещали "можєм пафтаріть" от х7йло їх мрію й втілює - заградотряди, м'ясні штурми, на підході продуктові картки.
А міг би пристрелити пару трійку й здатися у полон України, як трохи розумні кацапи роблять.
17.09.2025 11:29 Ответить
Не, не проканает, никто из вас пидаров живым с Украины не выйдет, об этом позаботятся ВСУ, да и ***** вы и на хер не нужны на болотах.
17.09.2025 11:35 Ответить
Виглядить звичайно дико, але...
Це не мобілізований, не строковик, не бусифікований, це найманець, який отримав гроші продавши своє тіло для війни.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання? Виконала.
А найманець свої? Не виконав.
А кому належить цей найманець зі всіма своїми тельбухами? Правильно, державі *****.
І вони розпоряджаються своїм instrumentum vocale (говорячим знаряддям - так у Древньому Римі називали рабів) на свій розсуд.
Колись промайнула фраза кацапського командира "...раньше надо было думать".
І це логічно. Хто продав себе за гроші, повинен виконати свою частину угоди.
Не треба їх жаліти.
Слава Захисникам!
17.09.2025 12:55 Ответить
 
 