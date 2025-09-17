Оккупанты сломали руки и ноги своему соратнику, который пытался сбежать с фронта: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДИО

Россияне поломали руки и ноги своему товарищу, который попытался избежать мясных штурмов и сбежать с фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины. Поймали дезертира вблизи Мариуполя и с искалеченными конечностями снова отправляют на фронт в качестве "приманки для укропов".

"Вражеский солдат решил сбежать с фронта и от своих главарей-мясников, но его поймали в районе временно оккупированного Мариуполя", - отмечается в комментарии к аудиозаписи разговора.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант не хочет останавливать кровотечение, потому что не верит в эвакуацию - перехват ГУР. АУДИО