Оккупанты сломали руки и ноги своему соратнику, который пытался сбежать с фронта: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДИО
Россияне поломали руки и ноги своему товарищу, который попытался избежать мясных штурмов и сбежать с фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины. Поймали дезертира вблизи Мариуполя и с искалеченными конечностями снова отправляют на фронт в качестве "приманки для укропов".
"Вражеский солдат решил сбежать с фронта и от своих главарей-мясников, но его поймали в районе временно оккупированного Мариуполя", - отмечается в комментарии к аудиозаписи разговора.
Внимание! Ненормативная лексика!
А ці значки - то тепер таке "правопісаніє". Бо який же ШІ витримає оці безкінечні междуматія?!
- У казанах з охороною - євреї та українці... Один вилізе - решту повитягує... А без охорони - кацапи сидять... Один почне вилізать - решта його назад затягують...
А міг би пристрелити пару трійку й здатися у полон України, як трохи розумні кацапи роблять.
Це не мобілізований, не строковик, не бусифікований, це найманець, який отримав гроші продавши своє тіло для війни.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання? Виконала.
А найманець свої? Не виконав.
А кому належить цей найманець зі всіма своїми тельбухами? Правильно, державі *****.
І вони розпоряджаються своїм instrumentum vocale (говорячим знаряддям - так у Древньому Римі називали рабів) на свій розсуд.
Колись промайнула фраза кацапського командира "...раньше надо было думать".
І це логічно. Хто продав себе за гроші, повинен виконати свою частину угоди.
Не треба їх жаліти.
Слава Захисникам!