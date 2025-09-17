Окупанти поламали руки і ноги своєму поплічнику, який намагався втекти із фронту: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДIО
Росіяни поламали руки і ноги своєму поплічнику, який спробував уникнути м'ясних штурмів та втекти із фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопили розвіднику ГУР Міноборони України. Спіймали дезертира поблизу Маріуполя і зі скаліченими кінцівками знову відправляють на фронт як "приманку для укропов".
"Ворожий солдат вирішив втекти з фронту та від своїх ватажків-м’ясників, але його піймали в районі тимчасово окупованого Маріуполя", - зазначається у коментарі до аудіозапису розмови.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар17.09.2025 11:06 Відповісти Посилання
+7 Izira
показати весь коментар17.09.2025 10:51 Відповісти Посилання
+6 MrStepanovM
показати весь коментар17.09.2025 10:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ці значки - то тепер таке "правопісаніє". Бо який же ШІ витримає оці безкінечні междуматія?!
- У казанах з охороною - євреї та українці... Один вилізе - решту повитягує... А без охорони - кацапи сидять... Один почне вилізать - решта його назад затягують...
А міг би пристрелити пару трійку й здатися у полон України, як трохи розумні кацапи роблять.
Це не мобілізований, не строковик, не бусифікований, це найманець, який отримав гроші продавши своє тіло для війни.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання? Виконала.
А найманець свої? Не виконав.
А кому належить цей найманець зі всіма своїми тельбухами? Правильно, державі *****.
І вони розпоряджаються своїм instrumentum vocale (говорячим знаряддям - так у Древньому Римі називали рабів) на свій розсуд.
Колись промайнула фраза кацапського командира "...раньше надо было думать".
І це логічно. Хто продав себе за гроші, повинен виконати свою частину угоди.
Не треба їх жаліти.
Слава Захисникам!