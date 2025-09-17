УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11085 відвідувачів онлайн
Новини Відео Порядки у російській армії
3 970 16

Окупанти поламали руки і ноги своєму поплічнику, який намагався втекти із фронту: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДIО

Росіяни поламали руки і ноги своєму поплічнику, який спробував уникнути м'ясних штурмів та втекти із фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопили розвіднику ГУР Міноборони України. Спіймали дезертира поблизу Маріуполя і зі скаліченими кінцівками знову відправляють на фронт як "приманку для укропов".

"Ворожий солдат вирішив втекти з фронту та від своїх ватажків-м’ясників, але його піймали в районі тимчасово окупованого Маріуполя", - зазначається у коментарі до аудіозапису розмови.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант не хоче зупиняти кровотечу, бо не вірить в евакуацію - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (18717) катування (634) ГУР (676)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вирішив Господь проінспектувать Пекло. Приходить комісія, і йде між казанами. Дивляться 0 коло одних казанів стоїть чортяча сторожа, з вилами, а колоіних - нікого немає... Питають чортів, у чому різниця?... Відповідають:
- У казанах з охороною - євреї та українці... Один вилізе - решту повитягує... А без охорони - кацапи сидять... Один почне вилізать - решта його назад затягують...
показати весь коментар
17.09.2025 11:06 Відповісти
+7
Людожери! Кацапи - це найжорстокіші істоти у світі.
показати весь коментар
17.09.2025 10:51 Відповісти
+6
не в той бік тікав, довбень
показати весь коментар
17.09.2025 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не в той бік тікав, довбень
показати весь коментар
17.09.2025 10:40 Відповісти
Шо ж він голіруч тікав?
показати весь коментар
17.09.2025 10:43 Відповісти
а могли просто згвалтувати
показати весь коментар
17.09.2025 10:46 Відповісти
Думаю без цього не обійшлося, навіщо жопі простоювати! 😁
показати весь коментар
17.09.2025 10:59 Відповісти
Людожери! Кацапи - це найжорстокіші істоти у світі.
показати весь коментар
17.09.2025 10:51 Відповісти
А що означає "х#ета #баная"? це яка мова?
показати весь коментар
17.09.2025 10:52 Відповісти
скрєпоносна. )
показати весь коментар
17.09.2025 10:57 Відповісти
Це послідовники "Эллочки людоедки" , це мова андрофагів.
показати весь коментар
17.09.2025 10:59 Відповісти
Це ******* російська мова - "вєлікій, магучій, правдівий і свободний узький йазик". Хіба ви не знали? Узькі на цьому діалекті не тільки розмовляють, але і думають, і навіть пісні співають.
А ці значки - то тепер таке "правопісаніє". Бо який же ШІ витримає оці безкінечні междуматія?!
показати весь коментар
17.09.2025 11:00 Відповісти
мова Пушкіна, ****
показати весь коментар
17.09.2025 11:04 Відповісти
Ну тоді "х#ета #баная" має бути епіграфом до творчості Пушкіна. Ну й епітафію таку на його пам'ятниках поставити, перед їх демонтажем.
показати весь коментар
17.09.2025 11:08 Відповісти
Вирішив Господь проінспектувать Пекло. Приходить комісія, і йде між казанами. Дивляться 0 коло одних казанів стоїть чортяча сторожа, з вилами, а колоіних - нікого немає... Питають чортів, у чому різниця?... Відповідають:
- У казанах з охороною - євреї та українці... Один вилізе - решту повитягує... А без охорони - кацапи сидять... Один почне вилізать - решта його назад затягують...
показати весь коментар
17.09.2025 11:06 Відповісти
А що саме означає словосполучення "х#ета #баная" так ніхто й не пояснив.
показати весь коментар
17.09.2025 11:13 Відповісти
Верещали "можєм пафтаріть" от х7йло їх мрію й втілює - заградотряди, м'ясні штурми, на підході продуктові картки.
А міг би пристрелити пару трійку й здатися у полон України, як трохи розумні кацапи роблять.
показати весь коментар
17.09.2025 11:29 Відповісти
Не, не проканает, никто из вас пидаров живым с Украины не выйдет, об этом позаботятся ВСУ, да и ***** вы и на хер не нужны на болотах.
показати весь коментар
17.09.2025 11:35 Відповісти
Виглядить звичайно дико, але...
Це не мобілізований, не строковик, не бусифікований, це найманець, який отримав гроші продавши своє тіло для війни.
Кацапська держава виконала свої зобов'язання? Виконала.
А найманець свої? Не виконав.
А кому належить цей найманець зі всіма своїми тельбухами? Правильно, державі *****.
І вони розпоряджаються своїм instrumentum vocale (говорячим знаряддям - так у Древньому Римі називали рабів) на свій розсуд.
Колись промайнула фраза кацапського командира "...раньше надо было думать".
І це логічно. Хто продав себе за гроші, повинен виконати свою частину угоди.
Не треба їх жаліти.
Слава Захисникам!
показати весь коментар
17.09.2025 12:55 Відповісти
 
 