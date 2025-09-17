Окупанти поламали руки і ноги своєму поплічнику, який намагався втекти із фронту: "Поймали п#дараса! Чуть ли не до Мариуполя добрался, х#ета #баная". АУДIО

Росіяни поламали руки і ноги своєму поплічнику, який спробував уникнути м'ясних штурмів та втекти із фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопили розвіднику ГУР Міноборони України. Спіймали дезертира поблизу Маріуполя і зі скаліченими кінцівками знову відправляють на фронт як "приманку для укропов".

"Ворожий солдат вирішив втекти з фронту та від своїх ватажків-м’ясників, але його піймали в районі тимчасово окупованого Маріуполя", - зазначається у коментарі до аудіозапису розмови.

Увага! Ненормативна лексика!

