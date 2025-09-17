Россияне активизировали перемещение военной техники в направлении Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО
В направлении Бердянска фиксируется оживление движения военной техники россиян.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня ряд колонн по 3-5 грузовиков из направления Новозаовска. Бросается в глаза новая тактическая маркировка в виде круга с линиями. Впервые такое фиксируем в Приазовской части. Одновременно видим увеличение военного присутствия в самом Бердянске. Явно не на День города приехали. Похоже, Запорожский фронт начинает оживать", - рассказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрій Власов
показать весь комментарий17.09.2025 19:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий17.09.2025 20:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль