Россияне активизировали перемещение военной техники в направлении Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО

В направлении Бердянска фиксируется оживление движения военной техники россиян.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня ряд колонн по 3-5 грузовиков из направления Новозаовска. Бросается в глаза новая тактическая маркировка в виде круга с линиями. Впервые такое фиксируем в Приазовской части. Одновременно видим увеличение военного присутствия в самом Бердянске. Явно не на День города приехали. Похоже, Запорожский фронт начинает оживать", - рассказал он.

