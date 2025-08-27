Российских войск в Степногорске на Запорожье нет, ситуация под контролем, - военная администрация

В Степногорске Запорожской области нет российских войск.

Об этом в комментарии"Суспільному" сообщила начальница Степногорской поселковой военной администрации Ирина Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиян в Степногорске нет. Обстановка напряженная, но все контролируется, благодаря нашим защитникам, благодаря ВСУ",- сказала чиновница.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг имеет продвижение в Запорожской области. 13 августа сообщалось, что подразделения Сил обороны зачистили Степногорск в Запорожской области.

Смотрите также: Силы обороны зачистили Степногорск, россияне продвинулись в районе Покровска и Торецка, - DeepState. КАРТЫ