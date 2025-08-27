Российских войск в Степногорске на Запорожье нет, ситуация под контролем, - военная администрация
В Степногорске Запорожской области нет российских войск.
Об этом в комментарии"Суспільному" сообщила начальница Степногорской поселковой военной администрации Ирина Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Россиян в Степногорске нет. Обстановка напряженная, но все контролируется, благодаря нашим защитникам, благодаря ВСУ",- сказала чиновница.
Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг имеет продвижение в Запорожской области. 13 августа сообщалось, что подразделения Сил обороны зачистили Степногорск в Запорожской области.
Тільки дрг.
Этакий новояз.
Если наши орудия стоят возле нас. пункта и могут его обстреливать, значит мы контролируем ситуацию в этом н.п.
Так как наши ракеты долетают до Крыма и Волги, а беспилотники до колыбели революции, можно смело утверждать что мы, с таким же успехом, контролируем ситуацию над большей частью, европейской России.
Так что, когда слышите о контроле ситуации, знайте это может означать что угодно.