РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
535 2

Российских войск в Степногорске на Запорожье нет, ситуация под контролем, - военная администрация

боевые действия на Запорожском направлении

В Степногорске Запорожской области нет российских войск.

Об этом в комментарии"Суспільному" сообщила начальница Степногорской поселковой военной администрации Ирина Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиян в Степногорске нет. Обстановка напряженная, но все контролируется, благодаря нашим защитникам, благодаря ВСУ",- сказала чиновница.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг имеет продвижение в Запорожской области. 13 августа сообщалось, что подразделения Сил обороны зачистили Степногорск в Запорожской области.

Смотрите также: Силы обороны зачистили Степногорск, россияне продвинулись в районе Покровска и Торецка, - DeepState. КАРТЫ

Запорожская область (3457) боевые действия (4780) Васильевский район (103) Степногорск (41)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так і в Покровську, Костянтинівці та Куп'янську теж нема.
Тільки дрг.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:17 Ответить
У кацапов это "бавовна" и высокоточные обломки украинских дронов. У нас "ситуация под контролем"
Этакий новояз.
Если наши орудия стоят возле нас. пункта и могут его обстреливать, значит мы контролируем ситуацию в этом н.п.
Так как наши ракеты долетают до Крыма и Волги, а беспилотники до колыбели революции, можно смело утверждать что мы, с таким же успехом, контролируем ситуацию над большей частью, европейской России.
Так что, когда слышите о контроле ситуации, знайте это может означать что угодно.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:44 Ответить
 
 