Російських військ у Степногірську на Запоріжжі немає, ситуація контрольована, - військова адміністрація
У Степногірську Запорізької області немає російських військ.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила начальниця Степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіян в Степногірську немає. Обстановка напружена, але все контрольовано, дякуючи нашим захисникам, дякуючи ЗСУ",- сказала посадовиця.
Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог має просування у Запорізькій області. 13 серпня повідомлялося, що підрозділи Сил оборони зачистили Степногірськ в Запорізькій області.
Тільки дрг.
Этакий новояз.
Если наши орудия стоят возле нас. пункта и могут его обстреливать, значит мы контролируем ситуацию в этом н.п.
Так как наши ракеты долетают до Крыма и Волги, а беспилотники до колыбели революции, можно смело утверждать что мы, с таким же успехом, контролируем ситуацию над большей частью, европейской России.
Так что, когда слышите о контроле ситуации, знайте это может означать что угодно.