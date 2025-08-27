Російських військ у Степногірську на Запоріжжі немає, ситуація контрольована, - військова адміністрація

У Степногірську Запорізької області немає російських військ.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила начальниця Степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіян в Степногірську немає. Обстановка напружена, але все контрольовано, дякуючи нашим захисникам, дякуючи ЗСУ",- сказала посадовиця.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог має просування у Запорізькій області. 13 серпня повідомлялося, що підрозділи Сил оборони зачистили Степногірськ в Запорізькій області.

