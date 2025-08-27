УКР
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
Російських військ у Степногірську на Запоріжжі немає, ситуація контрольована, - військова адміністрація

бойові дії на Запорізькому напрямку

У Степногірську Запорізької області немає російських військ.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила начальниця Степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіян в Степногірську немає. Обстановка напружена, але все контрольовано, дякуючи нашим захисникам, дякуючи ЗСУ",- сказала посадовиця.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог має просування у Запорізькій області. 13 серпня повідомлялося, що підрозділи Сил оборони зачистили Степногірськ в Запорізькій області.

Дивіться також: Сили оборони зачистили Степногірськ, росіяни просунулись в районі Покровська та Торецька, - DeepState. КАРТИ

Запорізька область (3991) бойові дії (4534) Василівський район (103) Степногірськ (41)
Так і в Покровську, Костянтинівці та Куп'янську теж нема.
Тільки дрг.
27.08.2025 23:17 Відповісти
У кацапов это "бавовна" и высокоточные обломки украинских дронов. У нас "ситуация под контролем"
Этакий новояз.
Если наши орудия стоят возле нас. пункта и могут его обстреливать, значит мы контролируем ситуацию в этом н.п.
Так как наши ракеты долетают до Крыма и Волги, а беспилотники до колыбели революции, можно смело утверждать что мы, с таким же успехом, контролируем ситуацию над большей частью, европейской России.
Так что, когда слышите о контроле ситуации, знайте это может означать что угодно.
27.08.2025 23:44 Відповісти
 
 