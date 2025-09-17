Росіяни пожвавили переміщення військової техніки в напрямку Бердянська, - Андрющенко. ВIДЕО

В напрямку Бердянська фіксується пожвавлення руху військової техніки росіян.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні низка колон по 3-5 вантажівок з напряму Новозаовська. Спадає на очі нове тактичне маркування у вигляді кола з лініями. Вперше таке фіксуємо в Приазовській частині. Одночасно бачимо збільшення військової присутності в самому Бердянську. Явно не на День міста приїхали. Схоже, Запорізький фронт починає оживати", - розповів він.

