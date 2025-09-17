Безногий оккупант жалуется на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВИДЕО

Оккупант без ног, который называет себя "заместителем командира российской армии", навешал "орденов" и записал видеообращение, в котором скулит об "ужасных условиях" и отсутствии денег у своих побратимов с позывными "Седой" и "Гимнаст".

По его словам, у бойцов "все очень плохо" - закончились деньги, еды нет, а вообще ситуация такая, что хоть плачь.

"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нет", - скулит оккупант, рассказывая о страданиях своих друзей.

Он признается, что после телефонных разговоров с ними у него "текут слезы".

