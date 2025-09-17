РУС
Безногий оккупант жалуется на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВИДЕО

Оккупант без ног, который называет себя "заместителем командира российской армии", навешал "орденов" и записал видеообращение, в котором скулит об "ужасных условиях" и отсутствии денег у своих побратимов с позывными "Седой" и "Гимнаст".
По его словам, у бойцов "все очень плохо" - закончились деньги, еды нет, а вообще ситуация такая, что хоть плачь.

"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нет", - скулит оккупант, рассказывая о страданиях своих друзей.
Он признается, что после телефонных разговоров с ними у него "текут слезы".

Топ комментарии
+13
Слабо - не пройме - сильніше потрібно давити на жалість - я в танку горів - броня за комір капала
17.09.2025 21:00 Ответить
+9
Ридалі всєм отдєлом Гєстапо!
17.09.2025 21:11 Ответить
+5
Говноїдам-андрофагам нема чого їсти ? Брешуть ...
17.09.2025 21:06 Ответить
Слабо - не пройме - сильніше потрібно давити на жалість - я в танку горів - броня за комір капала
17.09.2025 21:00 Ответить
не вижу слёз, низачет
17.09.2025 21:04 Ответить
Говноїдам-андрофагам нема чого їсти ? Брешуть ...
17.09.2025 21:06 Ответить
Хай жеруть одне одного.
17.09.2025 21:11 Ответить
Це ж треба, собаці щось не подобається.
Сходи щє раз в Україну і на наступному відео і замість голови протез буде.
17.09.2025 21:07 Ответить
так це ж класика парашного жанру ))
"-тыщ полковник, разрешите обратиться?
- да, что хотели, слушаю
- я бывший замкомэска. разрешите допить ваше пиво?" (С)
17.09.2025 21:09 Ответить
Ридалі всєм отдєлом Гєстапо!
17.09.2025 21:11 Ответить
Судя по колодке и общему виду 2-й слева у этого дебила- совковый орден Членина.
17.09.2025 21:17 Ответить
А чого в шапці? Треба було хвуражку на голову нап'ясти.
17.09.2025 21:19 Ответить
На хера нужны те ноги когда есть така шапка каракулева...
17.09.2025 21:21 Ответить
то болєєе ценний мєх - потаскана мандатра ))
17.09.2025 21:29 Ответить
Підар без ніг, зато медалями обвішаний.
Пацан до успіху прийшов.
17.09.2025 21:29 Ответить
Нехай щастить!!!!
17.09.2025 21:31 Ответить
У чому проблема?
Продай білу Ладу - купи мішок картоплі!
17.09.2025 21:32 Ответить
Білу ладу воно не заробило бо не здохло. Воно може продати тільки свою коляску і металолом що нацепило на кухвайку
17.09.2025 21:43 Ответить
ще один доказ того ,що московити це біосміття , в існування якого на цій планеті сенсу нема і не було
17.09.2025 21:39 Ответить
Тепер падло повзи до переходу і проси милостиню **** отєчєство захищало воно
17.09.2025 21:41 Ответить
Краще б кров з очей пустих!
17.09.2025 22:07 Ответить
я вас пид...сов скоро буду собирать и топить в речке !!!! какого хххххя туда поперлись ???!!(((!
17.09.2025 22:08 Ответить
У тебя скучное лицо-тебе денег НЕ ДАДУТ
17.09.2025 22:09 Ответить
З тебе ще гімно тектиме...
17.09.2025 22:10 Ответить
 
 