Безногий оккупант жалуется на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВИДЕО
Оккупант без ног, который называет себя "заместителем командира российской армии", навешал "орденов" и записал видеообращение, в котором скулит об "ужасных условиях" и отсутствии денег у своих побратимов с позывными "Седой" и "Гимнаст".
По его словам, у бойцов "все очень плохо" - закончились деньги, еды нет, а вообще ситуация такая, что хоть плачь.
"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нет", - скулит оккупант, рассказывая о страданиях своих друзей.
Он признается, что после телефонных разговоров с ними у него "текут слезы".
Сходи щє раз в Україну і на наступному відео і замість голови протез буде.
"-тыщ полковник, разрешите обратиться?
- да, что хотели, слушаю
- я бывший замкомэска. разрешите допить ваше пиво?" (С)
Пацан до успіху прийшов.
Продай білу Ладу - купи мішок картоплі!