Безногий окупант скиглить на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВIДЕО

Окупант без ніг, який називає себе "заступником командира російської армії", навішав "орденів" і записав відеозвернення, в якому скиглить про "жахливі умови" та відсутність грошей у своїх побратимів із позивними "Сєдий" і "Гімнаст".

За його словами, у бійців "все дуже погано" - закінчилися гроші, їжі немає, а взагалі ситуація така, що хоч плач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нету", - скиглить окупант, розповідаючи про страждання своїх друзів.

Він зізнається, що після телефонних розмов із ними у нього "текут слезы".

