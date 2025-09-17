Безногий окупант скиглить на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВIДЕО
Окупант без ніг, який називає себе "заступником командира російської армії", навішав "орденів" і записав відеозвернення, в якому скиглить про "жахливі умови" та відсутність грошей у своїх побратимів із позивними "Сєдий" і "Гімнаст".
За його словами, у бійців "все дуже погано" - закінчилися гроші, їжі немає, а взагалі ситуація така, що хоч плач, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нету", - скиглить окупант, розповідаючи про страждання своїх друзів.
Він зізнається, що після телефонних розмов із ними у нього "текут слезы".
Сходи щє раз в Україну і на наступному відео і замість голови протез буде.
"-тыщ полковник, разрешите обратиться?
- да, что хотели, слушаю
- я бывший замкомэска. разрешите допить ваше пиво?" (С)
Пацан до успіху прийшов.
Продай білу Ладу - купи мішок картоплі!