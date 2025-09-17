УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9896 відвідувачів онлайн
Новини Відео Порядки у російській армії
1 848 16

Безногий окупант скиглить на камеру: "Ребята сидят без еды, у меня текут слезы". ВIДЕО

Окупант без ніг, який називає себе "заступником командира російської армії", навішав "орденів" і записав відеозвернення, в якому скиглить про "жахливі умови" та відсутність грошей у своїх побратимів із позивними "Сєдий" і "Гімнаст".
За його словами, у бійців "все дуже погано" - закінчилися гроші, їжі немає, а взагалі ситуація така, що хоч плач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ребята сидят в ужасных условиях - ни еды, ничего нету", - скиглить окупант, розповідаючи про страждання своїх друзів.
Він зізнається, що після телефонних розмов із ними у нього "текут слезы". 

Також дивіться: Дрон ЗСУ розірвав на шмаття окупанта в "кікіморі" серед поля. ВIДЕО

армія рф (18737) відеозвернення (24) гроші (983) їжа (435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Слабо - не пройме - сильніше потрібно давити на жалість - я в танку горів - броня за комір капала
показати весь коментар
17.09.2025 21:00 Відповісти
+2
Говноїдам-андрофагам нема чого їсти ? Брешуть ...
показати весь коментар
17.09.2025 21:06 Відповісти
+2
так це ж класика парашного жанру ))
"-тыщ полковник, разрешите обратиться?
- да, что хотели, слушаю
- я бывший замкомэска. разрешите допить ваше пиво?" (С)
показати весь коментар
17.09.2025 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слабо - не пройме - сильніше потрібно давити на жалість - я в танку горів - броня за комір капала
показати весь коментар
17.09.2025 21:00 Відповісти
не вижу слёз, низачет
показати весь коментар
17.09.2025 21:04 Відповісти
Говноїдам-андрофагам нема чого їсти ? Брешуть ...
показати весь коментар
17.09.2025 21:06 Відповісти
Хай жеруть одне одного.
показати весь коментар
17.09.2025 21:11 Відповісти
Це ж треба, собаці щось не подобається.
Сходи щє раз в Україну і на наступному відео і замість голови протез буде.
показати весь коментар
17.09.2025 21:07 Відповісти
так це ж класика парашного жанру ))
"-тыщ полковник, разрешите обратиться?
- да, что хотели, слушаю
- я бывший замкомэска. разрешите допить ваше пиво?" (С)
показати весь коментар
17.09.2025 21:09 Відповісти
Ридалі всєм отдєлом Гєстапо!
показати весь коментар
17.09.2025 21:11 Відповісти
Судя по колодке и общему виду 2-й слева у этого дебила- совковый орден Членина.
показати весь коментар
17.09.2025 21:17 Відповісти
А чого в шапці? Треба було хвуражку на голову нап'ясти.
показати весь коментар
17.09.2025 21:19 Відповісти
На хера нужны те ноги когда есть така шапка каракулева...
показати весь коментар
17.09.2025 21:21 Відповісти
то болєєе ценний мєх - потаскана мандатра ))
показати весь коментар
17.09.2025 21:29 Відповісти
Підар без ніг, зато медалями обвішаний.
Пацан до успіху прийшов.
показати весь коментар
17.09.2025 21:29 Відповісти
Нехай щастить!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 21:31 Відповісти
У чому проблема?
Продай білу Ладу - купи мішок картоплі!
показати весь коментар
17.09.2025 21:32 Відповісти
ще один доказ того ,що московити це біосміття , в існування якого на цій планеті сенсу нема і не було
показати весь коментар
17.09.2025 21:39 Відповісти
 
 