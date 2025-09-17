РУС
Ударные БПЛА "Шершней Довбуша" уничтожили четыре автомобиля и личный состав оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, известные как "Шершни Довбуша", продолжают эффективно уничтожать логистику противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении украинские бойцы с помощью дронов-камикадзе поразили четыре автомобиля оккупантов.
В некоторых из них находился и личный состав российских войск. Видео успешной операции опубликовано в соцсетях бригады.

