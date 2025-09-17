Ударные БПЛА "Шершней Довбуша" уничтожили четыре автомобиля и личный состав оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины роты ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, известные как "Шершни Довбуша", продолжают эффективно уничтожать логистику противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Покровском направлении украинские бойцы с помощью дронов-камикадзе поразили четыре автомобиля оккупантов.
В некоторых из них находился и личный состав российских войск. Видео успешной операции опубликовано в соцсетях бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль