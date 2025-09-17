УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5923 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
584 1

Ударні БпЛА "Шершнів Довбуша" знищили чотири авто та особовий склад окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, відомі як "Шершні Довбуша", продовжують ефективно знищувати логістику противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку українські бійці за допомогою дронів-камікадзе вразили чотири автомобілі окупантів.
У деяких з них перебував і особовий склад російських військ. Відео успішної операції опубліковане в соцмережах бригади. 

Також дивіться: 68-ма бригада показала "боротьбу зі шкідниками": знищення окупантів FPV-дронами. ВIДЕО

армія рф (18737) знищення (8253) дрони (5598) 68 окрема єгерська бригада (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На орків ************, зійшов Благодатний вогонь з України!!
показати весь коментар
17.09.2025 23:03 Відповісти
 
 