Ударні БпЛА "Шершнів Довбуша" знищили чотири авто та особовий склад окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, відомі як "Шершні Довбуша", продовжують ефективно знищувати логістику противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку українські бійці за допомогою дронів-камікадзе вразили чотири автомобілі окупантів.

У деяких з них перебував і особовий склад російських військ. Відео успішної операції опубліковане в соцмережах бригади.

