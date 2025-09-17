Ударні БпЛА "Шершнів Довбуша" знищили чотири авто та особовий склад окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, відомі як "Шершні Довбуша", продовжують ефективно знищувати логістику противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку українські бійці за допомогою дронів-камікадзе вразили чотири автомобілі окупантів.
У деяких з них перебував і особовий склад російських військ. Відео успішної операції опубліковане в соцмережах бригади.
