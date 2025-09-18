РУС
Дрон-разведчик снимает атаку украинского зенитного беспилотника на российский ударный БПЛА "Ланцет". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-разведчика снял успешную атаку зенитного беспилотника на российский ударный БПЛА "Ланцет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что скоростной украинский дрон моментально догоняет воздушную цель и выбывает, попав в нее.

"Украинский коптер снял момент перехвата FPV-ПВО российского дрона-камикадзе "Ланцет", - отмечается в комментарии к видео.

"Шуліка!" На "догоні" б"є!
18.09.2025 14:40 Ответить
коли вже такі дієві відосіки почне записувати зелена братія а то одні обіцянки
18.09.2025 14:46 Ответить
За кожним таким відео стоять конкретна людина. Дякуємо тобі захисниця/захисник. бережи себе.
18.09.2025 14:47 Ответить
Оператору і безпілотнику - респект !
18.09.2025 14:48 Ответить
Що таке "вибує"?
18.09.2025 14:49 Ответить
А аферист прутила там з якого боку був ?
18.09.2025 14:56 Ответить
на "ланцет" зовсім не схоже...
18.09.2025 15:08 Ответить
нашого шкода...
18.09.2025 15:25 Ответить
 
 