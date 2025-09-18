2 189 8
Дрон-разведчик снимает атаку украинского зенитного беспилотника на российский ударный БПЛА "Ланцет". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-разведчика снял успешную атаку зенитного беспилотника на российский ударный БПЛА "Ланцет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что скоростной украинский дрон моментально догоняет воздушную цель и выбывает, попав в нее.
"Украинский коптер снял момент перехвата FPV-ПВО российского дрона-камикадзе "Ланцет", - отмечается в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий18.09.2025 14:40 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
умом рассею не понять
показать весь комментарий18.09.2025 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Филип Преображенский
показать весь комментарий18.09.2025 14:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий18.09.2025 14:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Only
показать весь комментарий18.09.2025 14:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий18.09.2025 14:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Геннадій #588068
показать весь комментарий18.09.2025 15:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий18.09.2025 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль