2 057 8
Дрон-розвідник фільмує атаку українського зенітного безпілотника на російський ударний БПЛА "Ланцет". ВIДЕО
Оператор українського дрона-розвідника зафільмував успішну атаку зенітного безпілотника на російський ударний БПЛА "Ланцет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що швидкісний український дрон умить наздоганяє повітряну ціль і вибує, влучивши у неї.
"Український коптер зафільмував момент перехоплення FPV-ППО російського дрона-камікадзе "Ланцет", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар18.09.2025 14:40 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
умом рассею не понять
показати весь коментар18.09.2025 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Филип Преображенский
показати весь коментар18.09.2025 14:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
AbOriginal_UA
показати весь коментар18.09.2025 14:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Only
показати весь коментар18.09.2025 14:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар18.09.2025 14:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Геннадій #588068
показати весь коментар18.09.2025 15:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар18.09.2025 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль