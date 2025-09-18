УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини Відео ППО України
2 057 8

Дрон-розвідник фільмує атаку українського зенітного безпілотника на російський ударний БПЛА "Ланцет". ВIДЕО

Оператор українського дрона-розвідника зафільмував успішну атаку зенітного безпілотника на російський ударний БПЛА "Ланцет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що швидкісний український дрон умить наздоганяє повітряну ціль і вибує, влучивши у неї. 

"Український коптер зафільмував момент перехоплення FPV-ППО російського дрона-камікадзе "Ланцет", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС використає українські технології для створення "дронової стіни" на кордоні, – FT

Автор: 

ППО (3565) дрони (5598)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Шуліка!" На "догоні" б"є!
показати весь коментар
18.09.2025 14:40 Відповісти
коли вже такі дієві відосіки почне записувати зелена братія а то одні обіцянки
показати весь коментар
18.09.2025 14:46 Відповісти
За кожним таким відео стоять конкретна людина. Дякуємо тобі захисниця/захисник. бережи себе.
показати весь коментар
18.09.2025 14:47 Відповісти
Оператору і безпілотнику - респект !
показати весь коментар
18.09.2025 14:48 Відповісти
Що таке "вибує"?
показати весь коментар
18.09.2025 14:49 Відповісти
А аферист прутила там з якого боку був ?
показати весь коментар
18.09.2025 14:56 Відповісти
на "ланцет" зовсім не схоже...
показати весь коментар
18.09.2025 15:08 Відповісти
нашого шкода...
показати весь коментар
18.09.2025 15:25 Відповісти
 
 