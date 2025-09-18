Бойцы 44-й ОАБр в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 4 вражеские гаубицы. ВИДЕО

В ходе огневого поражения, воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, было уничтожено несколько артиллерийских систем врага.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежедневно продолжается напряженная работа по выявлению и обезвреживанию врага. В этом поединке контрбатарейная борьба 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в очередной раз демонстрирует высокую эффективность. На видео - уничтожение нескольких артиллерийских систем противника, которые были переброшены за тысячи километров для обстрелов украинцев. Теперь от них осталась только куча металлолома", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Артиллеристы 44 бригады уничтожили российские РСЗО, три гаубицы "Гиацинт-Б" и боеприпасы к ним. ВИДЕО