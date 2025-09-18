Бойцы 44-й ОАБр в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 4 вражеские гаубицы. ВИДЕО
В ходе огневого поражения, воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, было уничтожено несколько артиллерийских систем врага.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Ежедневно продолжается напряженная работа по выявлению и обезвреживанию врага. В этом поединке контрбатарейная борьба 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в очередной раз демонстрирует высокую эффективность. На видео - уничтожение нескольких артиллерийских систем противника, которые были переброшены за тысячи километров для обстрелов украинцев. Теперь от них осталась только куча металлолома", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль