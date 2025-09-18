Бійці 44-ї ОАБр у ході контрбатарейної боротьби знищили 4 ворожі гаубиці. ВIДЕО
У ході вогневого ураження, воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, було знищено декілька артилерійських систем ворога.
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоденно триває напружена робота з виявлення та знешкодження ворога. У цьому двобої контрбатарейна боротьба 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вкотре демонструє високу ефективність. На відео — знищення декількох артилерійських систем противника, які були перекинуті за тисячі кілометрів для обстрілів українців. Тепер від них залишилась лише купа металобрухту", - ідеться у повідомленні.
