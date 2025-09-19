РУС
Подрыв полевого склада БК оккупантов с помощью FPV. ВИДЕО

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Днепр", информирует Цензор.НЕТ.

19.09.2025 21:16 Ответить
Які гроші від ***** для московитів, такі й послуги для орків, від Мирних Українців!!
19.09.2025 21:32 Ответить
 
 