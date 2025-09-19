УКР
Підрив польового складу БК окупантів за допомогою FPV. ВIДЕО

Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" за допомогою FPV-дрона знищили ворожий склад з боєприпасами.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці "Хартії" з дронів-камікадзе розбили групу ворога біля водойми і влаштували сеанс "гідромасажу". ВIДЕО

Національна гвардія (1646) дрони (5625)
Які гроші від ***** для московитів, такі й послуги для орків, від Мирних Українців!!
