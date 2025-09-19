1 408 2
Підрив польового складу БК окупантів за допомогою FPV. ВIДЕО
Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" за допомогою FPV-дрона знищили ворожий склад з боєприпасами.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.
