Оккупанты остались без блиндажа, обуви и пальцев на ногах после "встречи" с украинским дроном. ВИДЕО

Украинские военные продолжают "сокращать штат" армии РФ - на этот раз ударный FPV-дрон посетил вражеский блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры эвакуации тяжелораненых оккупантов после точного прилета. На видео - россияне в состоянии тяжелых "трехсотых": с перебинтованными головами и на носилках. Один из "освободителей" остался без обуви и пальцев ног.

Меткая работа украинских дронов и дальше показывает: блиндаж - не гарантия, когда тебя "видит" FPV.

Осторожно, ненормативная лексика!

Смотрите: ВСУ уничтожили автомобиль с оккупантами российского подразделения БпЛА "Судный день". ВИДЕО

армия РФ (20613) ранение (3426) эвакуация (2182) fvp-дрон (208)
