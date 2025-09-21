Оккупанты остались без блиндажа, обуви и пальцев на ногах после "встречи" с украинским дроном. ВИДЕО

Украинские военные продолжают "сокращать штат" армии РФ - на этот раз ударный FPV-дрон посетил вражеский блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры эвакуации тяжелораненых оккупантов после точного прилета. На видео - россияне в состоянии тяжелых "трехсотых": с перебинтованными головами и на носилках. Один из "освободителей" остался без обуви и пальцев ног.

Меткая работа украинских дронов и дальше показывает: блиндаж - не гарантия, когда тебя "видит" FPV.

Осторожно, ненормативная лексика!

