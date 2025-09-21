УКР
1 873 5

Окупанти залишилися без бліндажа, взуття та пальців на ногах після "зустрічі" з українським дроном. ВIДЕО

Українські військові продовжують "скорочувати штат" армії РФ - цього разу ударний FPV-дрон завітав у ворожий бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри евакуації важкопоранених окупантів після влучного прильоту. На відео - росіяни в стані важких "трьохсотих": з перебинтованими головами та на ношах. Один із "визволителів" залишився без взуття і пальців ніг.

Влучна робота українських дронів і далі показує: бліндаж - не гарантія, коли тебе "бачить" FPV.

Обережно, ненормативна лексика!

Дивіться: ЗСУ знищили автомобіль з окупантами російського підрозділу БпЛА "Судний день". ВIДЕО

армія рф (18773) поранення (2845) евакуація (2423) fpv-дрон (212)
Коментувати
Україна - не гарантія,
що окупант залишиться живим..
21.09.2025 15:26 Відповісти
А кого він ***** назвав?
21.09.2025 15:29 Відповісти
гойдони...
21.09.2025 15:34 Відповісти
Чухай ногу об дорогу...
21.09.2025 15:48 Відповісти
 
 