Окупанти залишилися без бліндажа, взуття та пальців на ногах після "зустрічі" з українським дроном. ВIДЕО
Українські військові продовжують "скорочувати штат" армії РФ - цього разу ударний FPV-дрон завітав у ворожий бліндаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри евакуації важкопоранених окупантів після влучного прильоту. На відео - росіяни в стані важких "трьохсотих": з перебинтованими головами та на ношах. Один із "визволителів" залишився без взуття і пальців ніг.
Влучна робота українських дронів і далі показує: бліндаж - не гарантія, коли тебе "бачить" FPV.
Обережно, ненормативна лексика!
що окупант залишиться живим..