Остались только "обожженные скелеты": дроны ВСУ уничтожают российскую технику. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 3-й отдельной тяжелой механизированной "Железной бригады", которых побратимы называют "костоломами", продолжают эффективно уничтожать логистику врага на Харьковщине и превращать ее в "обгоревшие скелеты".
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударам подверглись УАЗ "буханка", три легковушки и замаскированная в лесу антенна армии РФ.
В бригаде отмечают, что "Всегда желанная цель - автомобили, ведь их уничтожение ломает врагу логистику".
Кадры уничтожения вражеской техники обнародовали украинские военные в соцсетях.
Впрочем наверняка сгорит совсем, если там кумуль ❤️