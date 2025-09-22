РУС
Остались только "обожженные скелеты": дроны ВСУ уничтожают российскую технику. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 3-й отдельной тяжелой механизированной "Железной бригады", которых побратимы называют "костоломами", продолжают эффективно уничтожать логистику врага на Харьковщине и превращать ее в "обгоревшие скелеты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударам подверглись УАЗ "буханка", три легковушки и замаскированная в лесу антенна армии РФ.
В бригаде отмечают, что "Всегда желанная цель - автомобили, ведь их уничтожение ломает врагу логистику".

Кадры уничтожения вражеской техники обнародовали украинские военные в соцсетях.

Эх) на 0:19 в крышу, а можно было осторожно развернуться и в мотор или хоть кабину...
Впрочем наверняка сгорит совсем, если там кумуль ❤️
22.09.2025 18:31 Ответить
Чудове відео.
22.09.2025 18:50 Ответить
 
 