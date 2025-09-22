УКР
Залишились тільки "обгорілі скелети": дрони ЗСУ нищать російську техніку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади, яких побратими називають "Костоломами", продовжують ефективно нищити логістику ворога на Харківщині та перетворювати її на "обгорілі скелети".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударів зазнали УАЗ "буханка", три легковики та замаскована в лісі антена армії РФ.
У бригаді зазначають, що "Завжди бажана ціль - автомобілі, адже їх знищення ламає ворогу логістику".

Кадри знищення ворожої техніки оприлюднили українські військові в соцмережах.

Эх) на 0:19 в крышу, а можно было осторожно развернуться и в мотор или хоть кабину...
Впрочем наверняка сгорит совсем, если там кумуль ❤️
22.09.2025 18:31 Відповісти
Чудове відео.
22.09.2025 18:50 Відповісти
 
 