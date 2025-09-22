Оккупанты отбивались от украинского дрона и потеряли технику. ВИДЕО
Украинский дрон атаковал российских военных на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников вычислили точное местонахождение врага и направили туда ударные FPV-дроны.
Вследствие атаки были уничтожены мотоцикл и квадроцикл оккупантов. Сняли момент удара российские военные на свою камеру GoPro.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий22.09.2025 19:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Charik
показать весь комментарий22.09.2025 20:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ronan Rim
показать весь комментарий22.09.2025 20:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Charik
показать весь комментарий22.09.2025 20:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий22.09.2025 20:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий22.09.2025 20:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Frozen
показать весь комментарий22.09.2025 20:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль