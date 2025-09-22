РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 308 7

Оккупанты отбивались от украинского дрона и потеряли технику. ВИДЕО

Украинский дрон атаковал российских военных на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников вычислили точное местонахождение врага и направили туда ударные FPV-дроны.
Вследствие атаки были уничтожены мотоцикл и квадроцикл оккупантов. Сняли момент удара российские военные на свою камеру GoPro.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожгли возле Покровска: "Птицы Мадьяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) атака (538) Донецкая область (10828) техника (1814) мотоцикл (104) ВСУ (6930) дроны (4759)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер живі кацапи пішки підуть, а краще було б, якби мертві кацапи їхали на справних квадро і мотоциклі. Не правильно обрано ціль.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:59 Ответить
Збирай речі і мандруй до хлопців,навчиш правильно використовувати дрони.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:03 Ответить
Мадьяр уже много раз писал менять приоритеты в первую очередь уничтожать живую силу можете пойти к нему ТГ и поспорить что лучше подпалить мотациклетку или за трехсотить 2 орков и сорвать наступление
показать весь комментарий
22.09.2025 20:15 Ответить
Можливо в дрон поцілили,тому влучи,куди змогли,можливо якась поломка,втрата керування,але ж з дивану багатьом видніше.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:35 Ответить
Лучше бы они свои пустые головы потеряли ну или хотя бы ноги-руки...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:02 Ответить
Нічого нового. Українці полюють на диких свиней...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:06 Ответить
Глупо,очень глупо бить мелкую технику,когда рядом несколько кацапов и они остаются целыми и невредимыми.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:30 Ответить
 
 