Оккупанты отбивались от украинского дрона и потеряли технику. ВИДЕО

Украинский дрон атаковал российских военных на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников вычислили точное местонахождение врага и направили туда ударные FPV-дроны.

Вследствие атаки были уничтожены мотоцикл и квадроцикл оккупантов. Сняли момент удара российские военные на свою камеру GoPro.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожгли возле Покровска: "Птицы Мадьяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+