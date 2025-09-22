УКР
Окупанти відбивалися від українського дрона та втратили техніку. ВIДЕО

Український дрон атакував російських військових на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників вирахували точне місцеперебування ворога та спрямували туди ударні FPV-дрони.
Унаслідок атаки було знищено мотоцикл та квадроцикл окупантів. Зафільмували момент удару російські військові на свою камеру GoPro.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалили біля Покровська: "Птахи Мадяра" знищили 18 російських штурмовиків. ВIДЕО 21+

Тепер живі кацапи пішки підуть, а краще було б, якби мертві кацапи їхали на справних квадро і мотоциклі. Не правильно обрано ціль.
показати весь коментар
22.09.2025 19:59 Відповісти
Збирай речі і мандруй до хлопців,навчиш правильно використовувати дрони.
показати весь коментар
22.09.2025 20:03 Відповісти
Мадьяр уже много раз писал менять приоритеты в первую очередь уничтожать живую силу можете пойти к нему ТГ и поспорить что лучше подпалить мотациклетку или за трехсотить 2 орков и сорвать наступление
показати весь коментар
22.09.2025 20:15 Відповісти
Можливо в дрон поцілили,тому влучи,куди змогли,можливо якась поломка,втрата керування,але ж з дивану багатьом видніше.
показати весь коментар
22.09.2025 20:35 Відповісти
Лучше бы они свои пустые головы потеряли ну или хотя бы ноги-руки...
показати весь коментар
22.09.2025 20:02 Відповісти
Нічого нового. Українці полюють на диких свиней...
показати весь коментар
22.09.2025 20:06 Відповісти
Глупо,очень глупо бить мелкую технику,когда рядом несколько кацапов и они остаются целыми и невредимыми.
показати весь коментар
22.09.2025 20:30 Відповісти
 
 