Окупанти відбивалися від українського дрона та втратили техніку. ВIДЕО

Український дрон атакував російських військових на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників вирахували точне місцеперебування ворога та спрямували туди ударні FPV-дрони.

Унаслідок атаки було знищено мотоцикл та квадроцикл окупантів. Зафільмували момент удару російські військові на свою камеру GoPro.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалили біля Покровська: "Птахи Мадяра" знищили 18 російських штурмовиків. ВIДЕО 21+