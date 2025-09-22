1 237 4
Разрушенная оккупантами Алексеевка: кадры с беспилотника. ВИДЕО
Российские оккупанты уничтожили село Алексеевка на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры населенного пункта снял беспилотник. На них - ни одного уцелевшего дома и пустые улицы. В российских пабликах оккупанты утверждают, что только за июнь-июль в этом селе "потерялись" не менее 400 военных РФ 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЭндиСтар
показать весь комментарий22.09.2025 21:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий22.09.2025 21:17 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
littwa
показать весь комментарий22.09.2025 21:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
NNN
показать весь комментарий22.09.2025 21:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль