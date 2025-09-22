РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9248 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Сумщине
1 237 4

Разрушенная оккупантами Алексеевка: кадры с беспилотника. ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожили село Алексеевка на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры населенного пункта снял беспилотник. На них - ни одного уцелевшего дома и пустые улицы. В российских пабликах оккупанты утверждают, что только за июнь-июль в этом селе "потерялись" не менее 400 военных РФ 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отбивались от украинского дрона и потеряли технику. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) беспилотник (4297) село (156) Сумская область (3681) уничтожение (7968)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розповідав товариш - в цих селах сумщини одні сєпари.в хату селитись стрьомно - наведуть прилетить.ставляться вороже - посилають *****.отакі справи.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:02 Ответить
Пошли того товариша за російським кораблем, тут не дамбамсяни.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:17 Ответить
Піз.дьож
показать весь комментарий
22.09.2025 21:26 Ответить
Як там Артюх себе почуває ?
показать весь комментарий
22.09.2025 21:31 Ответить
 
 