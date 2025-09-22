Разрушенная оккупантами Алексеевка: кадры с беспилотника. ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожили село Алексеевка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры населенного пункта снял беспилотник. На них - ни одного уцелевшего дома и пустые улицы. В российских пабликах оккупанты утверждают, что только за июнь-июль в этом селе "потерялись" не менее 400 военных РФ 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

