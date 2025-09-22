Зруйнована окупантами Олексіївка на Сумщині. ВIДЕО безпілотника

Російські окупанти знищили село Олексіївка Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри населеного пункту зняв безпілотник. На них - жодного вцілілого будинку та порожні вулиці. У російських пабліках окупанти стверджують, що лише за червень-липень у цьому селі "загубились" щонайменше 400 військових РФ 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

