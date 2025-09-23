1 606 2
Украинские разведчики уничтожили на Белгородщине мост, которым пользовались оккупанты, - ГУР. ВИДЕО
Военные разведчики Украины уничтожили мост в районе населенного пункта Старосельцево в Белгородской области РФ, который российская оккупационная армия использовала для логистики.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении указано, что мост "взлетел в воздух". К релизу добавили запись радиоперехвата, где местный житель описывает масштабы событий.
Известно, что этот объект был частью логистических маршрутов оккупантов, которые снабжали войска на востоке Украины.
Диана Гуржий
Yriii Yriii
