Украинские разведчики уничтожили на Белгородщине мост, которым пользовались оккупанты, - ГУР. ВИДЕО

Военные разведчики Украины уничтожили мост в районе населенного пункта Старосельцево в Белгородской области РФ, который российская оккупационная армия использовала для логистики.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что мост "взлетел в воздух". К релизу добавили запись радиоперехвата, где местный житель описывает масштабы событий.

Известно, что этот объект был частью логистических маршрутов оккупантов, которые снабжали войска на востоке Украины.

