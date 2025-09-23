РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Видео Ударьі по рф
1 606 2

Украинские разведчики уничтожили на Белгородщине мост, которым пользовались оккупанты, - ГУР. ВИДЕО

Военные разведчики Украины уничтожили мост в районе населенного пункта Старосельцево в Белгородской области РФ, который российская оккупационная армия использовала для логистики.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что мост "взлетел в воздух". К релизу добавили запись радиоперехвата, где местный житель описывает масштабы событий.

Известно, что этот объект был частью логистических маршрутов оккупантов, которые снабжали войска на востоке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Подольском мосту продолжат работы. Построят еще один съезд, будут готовиться к запуску метро, - КГГА

Автор: 

мост (1046) Белгород (464) ГУР (603)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЛАВА ЗСУ!!! ПОДЯКА МУЖНІМ РОЗВІДНИКАМ!!
показать весь комментарий
23.09.2025 17:25 Ответить
гоп стоп ,поворот, їдемо на Белгород !
показать весь комментарий
23.09.2025 17:30 Ответить
 
 