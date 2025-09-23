УКР
Українські розвідники знищили міст на Бєлгородщині, яким користувалися окупанти, - ГУР. ВIДЕО

Військові розвідники України знищили міст у районі населеного пункту Старосєльцево у Бєлгородській області РФ, який російська окупаційна армія використовувала для логістики.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що міст "злетів у повітря". До релізу додали запис радіоперехоплення, де місцевий мешканець описує масштаби подій.

Відомо, що цей об’єкт був частиною логістичних маршрутів окупантів, які постачали війська на сході України.

міст (1265) Бєлгород (519) ГУР (685)
СЛАВА ЗСУ!!! ПОДЯКА МУЖНІМ РОЗВІДНИКАМ!!
23.09.2025 17:25 Відповісти
гоп стоп ,поворот, їдемо на Белгород !
23.09.2025 17:30 Відповісти
 
 