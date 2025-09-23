1 541 2
Українські розвідники знищили міст на Бєлгородщині, яким користувалися окупанти, - ГУР. ВIДЕО
Військові розвідники України знищили міст у районі населеного пункту Старосєльцево у Бєлгородській області РФ, який російська окупаційна армія використовувала для логістики.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що міст "злетів у повітря". До релізу додали запис радіоперехоплення, де місцевий мешканець описує масштаби подій.
Відомо, що цей об’єкт був частиною логістичних маршрутів окупантів, які постачали війська на сході України.
