Дронари бригады "Буревій" уничтожили оккупантов, беспилотники и систему залпового огня "Солнцепек". ВИДЕО

Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" продолжает уничтожать врага и его технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за неделю на Купянском направлении украинские подразделения уничтожили реактивную систему залпового огня "Сонцепек", вражескую артиллерию, несколько десятков оккупантов, а также сбили беспилотники различных типов. Также были выведены из строя средства видеонаблюдения и радиосвязи противника.

Видео работы наших военных обнародовали в соцсетях.

