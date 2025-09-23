РУС
1 287 2

Дронари бригады "Буревій" уничтожили оккупантов, беспилотники и систему залпового огня "Солнцепек". ВИДЕО

Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" продолжает уничтожать врага и его технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за неделю на Купянском направлении украинские подразделения уничтожили реактивную систему залпового огня "Сонцепек", вражескую артиллерию, несколько десятков оккупантов, а также сбили беспилотники различных типов. Также были выведены из строя средства видеонаблюдения и радиосвязи противника.

Видео работы наших военных обнародовали в соцсетях.

армия РФ (20641) уничтожение (7978) дроны (4774) Купянский район (427) Купянск (779)
У кацапів щодо війни - популярний анекдот "Два путя" https://www.tiktok.com/@denis_sergeyevich_rezerv/video/7532929496694017297 Военные выборы и женитьба: смешные аспекты | TikTok
Бажаємо кожному кацапу одружитися у другий спосіб.
23.09.2025 19:36 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на окупантів ******!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Украні! Смерть ********** та помічникам ригоАНАЛІВ!!
23.09.2025 19:41 Ответить
 
 