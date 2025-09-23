Дронари бригады "Буревій" уничтожили оккупантов, беспилотники и систему залпового огня "Солнцепек". ВИДЕО
Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" продолжает уничтожать врага и его технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за неделю на Купянском направлении украинские подразделения уничтожили реактивную систему залпового огня "Сонцепек", вражескую артиллерию, несколько десятков оккупантов, а также сбили беспилотники различных типов. Также были выведены из строя средства видеонаблюдения и радиосвязи противника.
Видео работы наших военных обнародовали в соцсетях.
Бажаємо кожному кацапу одружитися у другий спосіб.
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Украні! Смерть ********** та помічникам ригоАНАЛІВ!!