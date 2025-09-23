УКР
Дронарі бригади "Буревій" знищили окупантів, безпілотники та систему залпового вогню "Сонцепьок". ВIДЕО

Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" продовжує знищувати ворога та його техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за тиждень на Куп'янському напрямку українські підрозділи знищили реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок", ворожу артилерію, кілька десятків окупантів, а також збили безпілотники різних типів.
Також було виведено з ладу засоби відеоспостереження та радіозв’язку противника. Відео роботи наших військових оприлюднили в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 412-го полку СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2" вартістю $50 млн. ВIДЕО

армія рф (18793) знищення (8296) дрони (5681) Куп’янський район (426) Куп’янськ (905)
У кацапів щодо війни - популярний анекдот "Два путя" https://www.tiktok.com/@denis_sergeyevich_rezerv/video/7532929496694017297 Военные выборы и женитьба: смешные аспекты | TikTok
Бажаємо кожному кацапу одружитися у другий спосіб.
23.09.2025 19:36 Відповісти
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на окупантів ******!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Украні! Смерть ********** та помічникам ригоАНАЛІВ!!
23.09.2025 19:41 Відповісти
 
 