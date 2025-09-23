Дронарі бригади "Буревій" знищили окупантів, безпілотники та систему залпового вогню "Сонцепьок". ВIДЕО
Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" продовжує знищувати ворога та його техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за тиждень на Куп'янському напрямку українські підрозділи знищили реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок", ворожу артилерію, кілька десятків окупантів, а також збили безпілотники різних типів.
Також було виведено з ладу засоби відеоспостереження та радіозв’язку противника. Відео роботи наших військових оприлюднили в соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бажаємо кожному кацапу одружитися у другий спосіб.
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Украні! Смерть ********** та помічникам ригоАНАЛІВ!!