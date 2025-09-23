Дронарі бригади "Буревій" знищили окупантів, безпілотники та систему залпового вогню "Сонцепьок". ВIДЕО

Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" продовжує знищувати ворога та його техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за тиждень на Куп'янському напрямку українські підрозділи знищили реактивну систему залпового вогню "Сонцепьок", ворожу артилерію, кілька десятків окупантів, а також збили безпілотники різних типів.

Також було виведено з ладу засоби відеоспостереження та радіозв’язку противника. Відео роботи наших військових оприлюднили в соцмережах.

