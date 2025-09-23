Нога - все, что осталось от оккупанта на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО 18+

Уничтожение российских оккупантов на временно оккупированной Херсонщине продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Олешки на видео зафиксированы остатки российского солдата - от него осталась только нога.

Оккупант, который снимал кадры, комментирует увиденное: "Нормальное явление: идешь - и нога чья-то. Тип уже заживо, по ходу, сгорел. Них#я от него не осталось".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

