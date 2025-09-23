РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9462 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 613 10

Нога - все, что осталось от оккупанта на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО 18+

Уничтожение российских оккупантов на временно оккупированной Херсонщине продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе Олешки на видео зафиксированы остатки российского солдата - от него осталась только нога.
Оккупант, который снимал кадры, комментирует увиденное: "Нормальное явление: идешь - и нога чья-то. Тип уже заживо, по ходу, сгорел. Них#я от него не осталось".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Птахів Мадяра" уничтожают блиндажи, танки и легковые авто оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) уничтожение (7978) Алёшки (46) Херсонская область (5238) Херсонский район (598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Знову незрозуміло, чи це був мальчик в трусиках чи без.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:57 Ответить
+3
Замітсть білої лади віддадуть тільки "запаску".... Навіть не зимову гуму, а літню.....
показать весь комментарий
23.09.2025 19:57 Ответить
+3
будемо сподіватися шо заживо))) всі там поляжете орки іб..чи!
показать весь комментарий
23.09.2025 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову незрозуміло, чи це був мальчик в трусиках чи без.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:57 Ответить
"Нога российского окупанта на українськой земле"
художник Верещагин, масло, холст

.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:11 Ответить
Замітсть білої лади віддадуть тільки "запаску".... Навіть не зимову гуму, а літню.....
показать весь комментарий
23.09.2025 19:57 Ответить
будемо сподіватися шо заживо))) всі там поляжете орки іб..чи!
показать весь комментарий
23.09.2025 19:58 Ответить
Х-ло сказало, шо этого достаточно для занесения территории в конституцию козломордии.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:00 Ответить
дурний рашист не розуміє що він наступний...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:03 Ответить
ета нага- кого нада нага
показать весь комментарий
23.09.2025 20:09 Ответить
.......а ще жопа всмятку.

.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:15 Ответить
В фарш
показать весь комментарий
23.09.2025 20:39 Ответить
Перефразую - де ступила нога російського солдата, там від нього вона тільки і залишиться.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:20 Ответить
 
 