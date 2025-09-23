УКР
Нога - все, що залишилося від окупанта на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО 18+

Знищення російських окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині триває.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Олешки на відео зафіксовано залишки російського солдата - від нього залишилася лише нога.
Окупант, який знімав кадри, коментує побачене: "Нормальное явление: идешь - и нога чья-то. Тип уже заживо, по ходу, сгорел. Них#я от него не осталось".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО

армія рф (18793) знищення (8296) Олешки (62) Херсонська область (6235) Херсонський район (608)
Топ коментарі
+5
Знову незрозуміло, чи це був мальчик в трусиках чи без.
показати весь коментар
23.09.2025 19:57 Відповісти
+5
Перефразую - де ступила нога російського солдата, там від нього вона тільки і залишиться.
показати весь коментар
23.09.2025 20:20 Відповісти
+4
Замітсть білої лади віддадуть тільки "запаску".... Навіть не зимову гуму, а літню.....
показати весь коментар
23.09.2025 19:57 Відповісти
Знову незрозуміло, чи це був мальчик в трусиках чи без.
показати весь коментар
23.09.2025 19:57 Відповісти
"Нога российского окупанта на українськой земле"
художник Верещагин, масло, холст

.
показати весь коментар
23.09.2025 20:11 Відповісти
Замітсть білої лади віддадуть тільки "запаску".... Навіть не зимову гуму, а літню.....
показати весь коментар
23.09.2025 19:57 Відповісти
будемо сподіватися шо заживо))) всі там поляжете орки іб..чи!
показати весь коментар
23.09.2025 19:58 Відповісти
Х-ло сказало, шо этого достаточно для занесения территории в конституцию козломордии.
показати весь коментар
23.09.2025 20:00 Відповісти
дурний рашист не розуміє що він наступний...
показати весь коментар
23.09.2025 20:03 Відповісти
ета нага- кого нада нага
показати весь коментар
23.09.2025 20:09 Відповісти
.......а ще жопа всмятку.

.
показати весь коментар
23.09.2025 20:15 Відповісти
В фарш
показати весь коментар
23.09.2025 20:39 Відповісти
Перефразую - де ступила нога російського солдата, там від нього вона тільки і залишиться.
показати весь коментар
23.09.2025 20:20 Відповісти
Оголодали орки, дотла обглодали соплеменника.
показати весь коментар
23.09.2025 21:03 Відповісти
 
 