Нога - все, що залишилося від окупанта на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО 18+
Знищення російських окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині триває.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Олешки на відео зафіксовано залишки російського солдата - від нього залишилася лише нога.
Окупант, який знімав кадри, коментує побачене: "Нормальное явление: идешь - и нога чья-то. Тип уже заживо, по ходу, сгорел. Них#я от него не осталось".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
