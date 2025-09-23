Нога - все, що залишилося від окупанта на тимчасово окупованій Херсонщині. ВIДЕО 18+

Знищення російських окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині триває.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті Олешки на відео зафіксовано залишки російського солдата - від нього залишилася лише нога.

Окупант, який знімав кадри, коментує побачене: "Нормальное явление: идешь - и нога чья-то. Тип уже заживо, по ходу, сгорел. Них#я от него не осталось".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО