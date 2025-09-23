Операторы БПЛА 5-й штурмовой бригады уничтожили две пушки и САУ оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 5-й штурмовой бригады нанесли удар по технике российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов уничтожили две пушки и самоходную артиллерийскую установку врага.
В результате атаки противник остался без огневой поддержки.
так як наші воїни все знайдуть і спалять вас , мразота 🔥🔥😡