Оператори БпЛА 5-ї штурмової бригади знищили дві гармати і САУ окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ї штурмової бригади завдали удару по техніці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку ворога.
У результаті атаки противник залишився без вогневої підтримки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі бригади "Буревій" знищили окупантів, безпілотники та систему залпового вогню "Сонцепьок". ВIДЕО

армія рф (18793) знищення (8296) дрони (5681) САУ (242)
Кацапи , не намагайтесь так маскувати своє барахло ,
так як наші воїни все знайдуть і спалять вас , мразота 🔥🔥😡
23.09.2025 21:26 Відповісти
 
 