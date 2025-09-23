Оператори БпЛА 5-ї штурмової бригади знищили дві гармати і САУ окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ї штурмової бригади завдали удару по техніці російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів знищили дві гармати та самохідну артилерійську установку ворога.
У результаті атаки противник залишився без вогневої підтримки.
так як наші воїни все знайдуть і спалять вас , мразота 🔥🔥😡