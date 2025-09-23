РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5780 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
569 0

Дрон отряда "Крила Омеги" поджег БТР оккупантов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов отдельного отряда "Крила Омеги" показали видео удара по российскому бронетранспортеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник попал в цель, после чего бронемашина оккупантов мгновенно вспыхнула. Видео уничтожения БТР противника обнародовали в соцсетях украинские военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе "Птахів Мадяра" прилетел оккупанту в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) беспилотник (4301) уничтожение (7978) БТР (374)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 