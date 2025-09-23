Дрон отряда "Крила Омеги" поджег БТР оккупантов. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов отдельного отряда "Крила Омеги" показали видео удара по российскому бронетранспортеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник попал в цель, после чего бронемашина оккупантов мгновенно вспыхнула. Видео уничтожения БТР противника обнародовали в соцсетях украинские военные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль