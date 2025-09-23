УКР
Дрон загону "Крила Омеги" підпалив БТР окупантів. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів окремого загону "Крила Омеги" показали відео удару по російському бронетранспортеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник влучив в ціль, після чого бронемашина окупантів миттєво спалахнула. Відео знищення БТР противника оприлюднили в соцмережах українські військові.

