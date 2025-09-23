РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5780 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
495 2

"Шершні Довбуша" уничтожили семь автомобилей и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша - "Шершні Довбуша" поделились видео уничтожения транспорта и оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари "ужалили" оккупантов на открытой местности и уничтожили семь автомобилей вместе с личным составом.

Видео своей работы "Шершні Довбуша" обнародовали в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Ударные БПЛА "Шершнів Довбуша" уничтожили четыре авто и личный состав оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

авто (4252) техника (1815) 68 отдельная егерская бригада (87) fvp-дрон (209)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
,,Шершні Довбуша" - Герої і молодці!!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
23.09.2025 23:16 Ответить
Благодатний вогонь, зійшов на московитів ****** в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показать весь комментарий
23.09.2025 23:21 Ответить
 
 