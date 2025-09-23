"Шершні Довбуша" уничтожили семь автомобилей и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша - "Шершні Довбуша" поделились видео уничтожения транспорта и оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари "ужалили" оккупантов на открытой местности и уничтожили семь автомобилей вместе с личным составом.
Видео своей работы "Шершні Довбуша" обнародовали в телеграм-канале бригады.
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!