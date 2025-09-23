УКР
"Шершні Довбуша" знищили сім автомобілів та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша - "Шершні Довбуша" поділилися відео знищення транспорту та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі "вжалили" окупантів на відкритій місцевості та знищили сім автомобілів разом з особовим складом.

Відео своєї роботи "Шершні Довбуша" оприлюднили в телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Ударні БпЛА "Шершнів Довбуша" знищили чотири авто та особовий склад окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

авто (6379) техніка (1932) 68 окрема єгерська бригада (88) fpv-дрон (215)
,,Шершні Довбуша" - Герої і молодці!!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
23.09.2025 23:16 Відповісти
Благодатний вогонь, зійшов на московитів ****** в Мирній Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
23.09.2025 23:21 Відповісти
 
 