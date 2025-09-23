"Шершні Довбуша" знищили сім автомобілів та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша - "Шершні Довбуша" поділилися відео знищення транспорту та окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі "вжалили" окупантів на відкритій місцевості та знищили сім автомобілів разом з особовим складом.
Відео своєї роботи "Шершні Довбуша" оприлюднили в телеграм-каналі бригади.
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!