Украинские дроны уничтожили российские беспилотники стоимостью не менее 230 тыс. долларов. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские дронари метко отработали по вражеским БпЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сич" продемонстрировали успешные удары по двум беспилотникам оккупантов.
В частности были уничтожены дроны "ZALA KUB" и "ZALA Z-16", стоимостью не менее 230 тыс. долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новий футуристичний пікап із міцним кузовом з нержавіючої сталі і повним автопілотом стоїть близько 70 тис.зелених...