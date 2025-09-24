РУС
Украинские дроны уничтожили российские беспилотники стоимостью не менее 230 тыс. долларов. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские дронари метко отработали по вражеским БпЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сич" продемонстрировали успешные удары по двум беспилотникам оккупантов.

В частности были уничтожены дроны "ZALA KUB" и "ZALA Z-16", стоимостью не менее 230 тыс. долларов.

Де ж ті *дронарі* у Дніпрі?
24.09.2025 19:29 Ответить
І Запоріжжі, і Сумах, І Харкова з Чернігівщиною.
24.09.2025 20:22 Ответить
https://www.google.com/search?sca_esv=184b5e68f8bfca7f&sxsrf=AE3TifMQl0T0t-pOAuqG5Z_yDR2l7OPNTw%3A1758733178914&q=Tesla+Cybertruck&sa=X&ved=2ahUKEwjf74jT7_GPAxV-GRAIHVsKIO0QxccNegQIeBAB&mstk=AUtExfAwnHuemhk4_2r3cCiiAEfSl_GdQ2GpjRXGZkHijI8uYfAs3dCTEsblvkHQ1VCzHDal253ZcwlO59nqDWYJgVZYrdJ6OkgaRNq0vjKQaDN-iB6MVTJNp-FwVA6OL0MEU23jfg4XIveAlgGK7vlv5Djne09N6KY_Cva_k0h4tIVKmTIf93wL5booX2uufhI7jFSq3X6-HYYmgveu01UvmUd3uFGDWVkh0GW5tLxAhtS6DVZAOceHz7JtFn6Wk4DfDwvnUyl3y7Mj3kLwDxJzLX1c&csui=3 Tesla Cybertruck:

Новий футуристичний пікап із міцним кузовом з нержавіючої сталі і повним автопілотом стоїть близько 70 тис.зелених...
24.09.2025 20:03 Ответить
Будь ласка, знищуйте їх скрізь так само ефективно в інш.областях України, не залишайте міста прикордонних росією громад на знищення🙏🙏🙏
24.09.2025 20:21 Ответить
 
 