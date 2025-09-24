Украинские дроны уничтожили российские беспилотники стоимостью не менее 230 тыс. долларов. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские дронари метко отработали по вражеским БпЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сич" продемонстрировали успешные удары по двум беспилотникам оккупантов.

В частности были уничтожены дроны "ZALA KUB" и "ZALA Z-16", стоимостью не менее 230 тыс. долларов.

